Gamescom Tag 2: Die Highlights der TAG24-Redaktion

Köln - Auf dem Messegelände in Köln ist die Gamescom bereits in vollem Gang. Am Donnerstag durften die ersten Gamer regulär die Hallen betreten und bevorstehende Hits der Videospiele anschauen. TAG24 ist seit Mittwoch vor Ort. Das waren die Highlights vom zweiten Messetag.

Die Jagd auf gigantische Monster findet in diesem Jahr gleich in zwei Spielen statt. Die Spieleentwickler Capcom und Niantic, bekannt unter anderem für Pokémon Go, stellen ihre Titel gemeinsam aus. In "Monster Hunter Wilds" begibt sich der Spieler als Jäger in eine unbekannte Region, die eigentlich als lebensfeindlich und unbewohnt gilt.

Doch die Aufzeichnungen sind fehlerhaft. Harsche ungezähmte Wildnis wird von riesigen Kreaturen bewohnt. Als Jäger hat man hierbei die Aufgabe, für die Expedition in dieser fremden Welt als Beschützter zu dienen.

Ganz im Gegensatz dazu begibt sich der Spieler in "Monster Hunter Now" auf ein Abenteurer in der realen Welt. Das Smartphone-Spiel nutzt echtes Kartenmaterial, um unter anderem an besonderen Orten wie Sehenswürdigkeiten Ressourcen für bessere Ausrüstungen sammeln zu können. Mit der inzwischen dritten Saison kommen neue Inhalte wie weitere Monster und Waffen hinzu.

Facts Monster Hunter Wilds:



Entwickler: Capcom



Geplante Veröffentlichung: 2025



Plattformen: PC, PS5, Xbox Series

Facts Monster Hunter Now: