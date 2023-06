Heute erscheint die Beta zu "Warhammer 40K: Rogue Trader!" Wir durften vorab einen Blick wagen

Mit "Warhammer 40.000: Rogue Trade" arbeitet Owlcat Games aktuell an etwas, worauf Videospiel-Fans seit Langem gewartet haben: ein Rollenspiel im 40K-Universum.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Mit "Warhammer 40.000: Rogue Trader" arbeitet Entwickler Owlcat Games aktuell an etwas, worauf Videospiel-Fans seit Langem gewartet haben: ein waschechtes Rollenspiel im 40K-Universum. Kurz vor dem Beta-Start konnten wir einen Blick ins Spiel werfen.

Mit "Warhammer 40.000: Rogue Trader" liefert Entwickler Owlcat Games endlich, worauf Spieler lange gewartet haben: ein Rollenspiel für den PC im Universum von 40K. © Owlcat Games Unter dem Titel "Warhammer 40.000: Rogue Trader" erschien 1987 die Science-Fiction-Version des Tabletop-Klassikers "Warhammer". Angesiedelt in einer dystopischen Zukunft entwickelte sich der Ableger schnell zum Hit unter Genre-Fans, der mit der Zeit unter anderem als Shooter und Strategie-Simulation in Videospielform adaptiert wurde. Was vielen Fans bisher jedoch fehlte, war ein Rollenspiel im 40K-Universum, angelehnt an dessen Ursprünge. Genau das wird nun jedoch von keinem Geringeren als Owlcat Games, den Machern der "Pathfinder"-Videospiele, entwickelt. Der Titel: "Warhammer 40.000: Rogue Trader". Nachdem das Spiel im Sommer vergangenen Jahres enthüllt wurde, startet am heutigen 1. Juni die Beta zu "Rogue Trader". Gaming Blut, Gedärm und Hirnmasse: "Mortal Kombat 1" splattert sich zurück auf die Spielkonsolen Executive Producer Anatoly Shestov ließ uns bereits vorab einen Blick in die aktuelle Version des cRPGs werfen und verriet, was Spieler in der Beta erwartet.

"Warhammer 40.000: Rogue Trader": Wie Ihr spielt, ist Eure Entscheidung

Gerade in den Kämpfen wird der Bezug zu den 40K-Anfängen deutlich: Statt riesiger Schlachten erlebt Ihr in "Rogue Trader" vor allem kleine Scharmützel. Taktisches Geschick ist dabei dennoch stets gefragt, denn Eure Gegner haben es in sich. © Owlcat Games In dem Rollenspiel schlüpft Ihr in die Rolle eines sogenannten Rogue Traders, einer Art Pionier der Zukunft. Eure Aufgabe ist es, mitsamt Eures Raumschiffs und Eurer Crew den Weltraumsektor "Koronus Expanse" zu erkunden und zu erschließen. Dabei könnt Ihr sowohl auf Euer Geschick im Kampf als auch Eure diplomatischen Fähigkeiten setzen. Die Betonung liegt dabei auf "könnt", denn "Rogue Trader" lässt Euch zahlreiche Möglichkeiten, Eure Ziele zu erreichen. "Wir glauben, der einzige Weg, ein gutes RPG zu machen, ist, dem Spieler zu erlauben, sich selbst auszudrücken", sagte Anatoly Shestov während der Beta-Präsentation. Gezeigt wurde ein Teil des Prologs, in dem wir unsere Figur erstellen, unsere Crew kennenlernen und in die Spielwelt eingeführt werden. Gaming Kein Schatz! "Der Herr der Ringe: Gollum": Werft diesen Mist in den Schicksalsberg Wer schon einmal von "Warhammer" gehört hat, weiß, dass das Spiel nur so vor Hintergrundgeschichte strotzt. Damit Einsteiger davon nicht gleich erschlagen werden, hat Owlcat vieles davon in Companions verpackt. Das macht es zwar nicht unbedingt übersichtlicher, aber so kann man zumindest selbst entscheiden, inwieweit man in die Geschichte um das "Imperium der Menschheit" eintauchen möchte.

"Rogue Trader": Das erwartet Euch in der Beta

Aber auch Weltraumschlachten gibt es in "Rogue Trader". Die wurden für die Beta extra überarbeitet. So sollen die Anzeigen verbessert und auch am grundsätzlichen Gameplay geschraubt worden sein. © Owlcat Games Gerade in den Kämpfen wird der Bezug zu den 40K-Anfängen deutlich: Statt riesiger Schlachten mit Hunderten von Einheiten erlebt Ihr in "Rogue Trader" vor allem kleine Scharmützel. Gekämpft wird wie in der Vorlage rundenbasiert. In den gezeigten Abschnitten ging es zunächst gegen meuternde Heretics und in einem späteren Abschnitt sogar gegen Dark Eldar. Entwickler Owlcat scheute dabei offenbar nicht davor zurück, auch die Härte von Warhammer zu zeigen. Angriffe mit dem Kettenschwert enden in blutigen Fontänen, Kämpfer setzen Flammenwerfer und Plasmapistolen ein und Schüsse können Ziele durchbohren, um auch Gegner dahinter zu treffen. Anatoly Shestov zufolge beinhaltet die Beta sowohl den Prolog als auch die Kapitel 1 bis 3, was bereits eine Spielzeit von 60 bis 80 Stunden je nach Spielstil ergebe. Im Vergleich zur Alpha seien unter anderem die Weltraumschlachten überarbeitet und auch der Bildschirm übersichtlicher gestaltet worden. Zudem gäbe es nun auch während der Kampagne mehr Möglichkeiten, Eure Helden anzupassen.

Die Entwickler setzen viel darauf, das Ambiente von Warhammer 40K so gut wie möglich rüberzubringen, damit Spieler in die Welt eintauchen können. Was bisher vom Spiel gezeigt wurde, macht dabei schon einen guten Eindruck! © Owlcat Games