Mega-Schock in der Gaming-Welt: "Call of Duty"-Erfinder ist tot

Los Angeles (USA) - Vince Zampella (†55) und sein Team erfanden nicht einfach nur ein Spiel. Sie prägten das Spielerlebnis von Millionen von Gamern auf der ganzen Welt. Mehrere Generationen von Videospiel-Enthusiasten wuchsen mit diesen Spielen auf. "Call of Duty" wurde zum Aushängeschild in der Welt der Ego-Shooter. Doch nun trauert die große Fanbase um einen der Menschen, denen sie das alles zu verdanken haben.

Vince Zampella (†55) erfand gemeinsam mit seinen Kollegen Jason West und Grant Collier die ikonische Shooter-Reihe. Mittlerweile gibt es schon über 20 "Call of Duty"-Teile. © Fotomontage: MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP, BENJAMIN CREMEL / AFP

Laut einem Bericht des britischen Nachrichtensenders "BBC" wurde Zampella am vergangenen Sonntag plötzlich aus dem Leben gerissen. Demnach war er zusammen mit einer weiteren Person in einen schweren Autounfall verwickelt.

Der 55-Jährige fuhr gemeinsam mit seiner Begleitung in einem Ferrari über die Autobahn, nahe seines Heimatortes Los Angeles, als der Supersportler aus bisher ungeklärten Umständen von der Fahrbahn abkam, in eine Betonbarriere krachte und anschließend Feuer fing.

Die Person, die sich auf dem Beifahrersitz befand, wurde aus dem Wagen geschleudert, während der Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt blieb. Ob Zampella selbst am Steuer des Unfallwagens saß, ist derzeit noch unbekannt. Klar ist jedoch: Beide Insassen hatten bei dem Crash keine Chance, mit dem Leben davonzukommen. Sie starben noch am Unfallort.

Auf X (ehemals Twitter) verkündete der Spielepublisher "Electronic Arts" bereits seine Anteilnahme: "Das ist ein unvorstellbarer Verlust, und unsere Gedanken sind bei Vinces Familie, seinen Angehörigen und all denen, die von seinem Werk berührt wurden."