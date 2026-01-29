Speedball: Der Voll-auf-die-Zwölf-Klassiker ist zurück in den Wohnzimmer-Arenen

Deutschland - Der Arena-Klassiker "Speedball" ist seit dieser Woche in seiner Neuauflage (nach PC seit Oktober) nun auch plattformübergreifend zurück. Lohnt sich das knochenzerberstende Sportspektakel für die Konsolenfans? TAG24 durfte es testen.

Mit Speedball bringt Entwickler "Rebellion" einen knallharten PC-Klassiker aus den 80ern zurück in die heimischen Wohnzimmer. © Screenshot/Rebellion

Die Generation, die zum Zocken noch "Daddeln" sagt, wird sich denken: Ey, das kenne ich doch schon seit knapp 40 Jahren?

Richtig. Die Macher von "Atomfall" und "Sniper Elite" haben das Arcade-Game zurück auf die heimischen Bildschirme gebracht.

Verglichen mit tatsächlichen Sportarten wird viel in den Kommentarspalten. Unterm Strich kann man es ganz simpel beschreiben: Es ist wie Handball - nur ohne Schiedsrichter.

Zwei Teams - jeweils fünf Spieler plus Goalie - stehen sich gegenüber und versuchen, durch gezielte Pässe, Sprints, taktisches Zuspiel über die Wand oder körperliche Angriffe ins gegnerische Terrain vorzudringen, um Tore zu erzielen.

Der lustige Teil: Auch das Ausknocken eines Gegners gibt - wie die regulären Tore - zehn Punkte. Treffer in die "Maschen" kann man übrigens über die Multiplikatoren auf 20 Punkte aufladen, wenn man innerhalb von 15 Sekunden trifft. Aber das nur nebenbei.

Spielprinzip laut Pressemeldung: In dem Videospiel treten "zwei kybernetisch verbesserte Teams mit einer Geschwindigkeit und Gewalt gegeneinander an, die weit über menschliche Grenzen hinausgeht".