Speedball: Der Voll-auf-die-Zwölf-Klassiker ist zurück in den Wohnzimmer-Arenen
Deutschland - Der Arena-Klassiker "Speedball" ist seit dieser Woche in seiner Neuauflage (nach PC seit Oktober) nun auch plattformübergreifend zurück. Lohnt sich das knochenzerberstende Sportspektakel für die Konsolenfans? TAG24 durfte es testen.
Die Generation, die zum Zocken noch "Daddeln" sagt, wird sich denken: Ey, das kenne ich doch schon seit knapp 40 Jahren?
Richtig. Die Macher von "Atomfall" und "Sniper Elite" haben das Arcade-Game zurück auf die heimischen Bildschirme gebracht.
Verglichen mit tatsächlichen Sportarten wird viel in den Kommentarspalten. Unterm Strich kann man es ganz simpel beschreiben: Es ist wie Handball - nur ohne Schiedsrichter.
Zwei Teams - jeweils fünf Spieler plus Goalie - stehen sich gegenüber und versuchen, durch gezielte Pässe, Sprints, taktisches Zuspiel über die Wand oder körperliche Angriffe ins gegnerische Terrain vorzudringen, um Tore zu erzielen.
Der lustige Teil: Auch das Ausknocken eines Gegners gibt - wie die regulären Tore - zehn Punkte. Treffer in die "Maschen" kann man übrigens über die Multiplikatoren auf 20 Punkte aufladen, wenn man innerhalb von 15 Sekunden trifft. Aber das nur nebenbei.
Spielprinzip laut Pressemeldung: In dem Videospiel treten "zwei kybernetisch verbesserte Teams mit einer Geschwindigkeit und Gewalt gegeneinander an, die weit über menschliche Grenzen hinausgeht".
"Rocket League"-Vibes mit leichten Macken
Der Look und die Aktion sind tatsächlich ein Markenzeichen. Die konstruierte Backstory: "In der düsteren Zukunft des Jahres 2138 ist Speedball ein gnadenloser Zukunftssport, der von Megakonzernen genutzt wird, um die unterdrückten Massen von ihrem elenden Leben abzulenken."
Also wie alles Futuristische aus den 80er-Jahren: superplump gehalten und doch irgendwo realistisch. Die Aktion auf dem Spielfeld: unterhaltsam.
Die Partien sind kurz und kurzweilig und für 19 Euro (in Angeboten teilweise auch deutlich günstiger) ist der Sport-Simulator mit "Rocket League"-Vibes ein absoluter Schnapper. Allerdings birgt dieses Schnäppchen auch Einschränkungen.
Keine Replays, kaum Customization, Deine Backup-Spieler verlieren ihre Fähigkeiten nach jedem inaktiven Spieltag, viel Wiederholung. Die beiden letzteren Punkte können allerdings auch taktisch von Nutzen sein - vor allem online.
Harte Tackles werden zum taktischen Element, schnelle Pässe können die Defense aushebeln, langsame Würfe aufs Tor können dem Goalie das Timing vermiesen. Speedball ist ein unterhaltsamer und preislich fairer Fun-Wettkampf - und bekommt daher von uns 7/10 Ganzkörper-Gipsverbänden.
Bonus: Spieler können sich zudem im offiziellen Discord-Forum mit den Entwicklern austauschen und Ideen und Feedback für die weitere Entwicklung des Spiels einbringen.
