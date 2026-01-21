"GG Bavaria" XXL! Münchner Gaming-Messe länger als je zuvor
München - Im letzten Jahr dachte man noch, man könne mit einem Umzug in die kleine Olympiahalle in München den Andrang entzerren. 2026 muss die Gaming- und Anime-Messe "GG Bavaria" erstmals auf drei Tage ausgedehnt werden.
Ein XXL-Wochenende für Zocker, Cosplayer, Fans, aber auch Geschäftspartner und Job-Interessierte innerhalb der Branche steht bevor.
Das Popkultur-Festival hat im vergangenen Jahr mehr als 6000 Besucher angelockt – Rekord. Und wer – wie TAG24 – vor Ort war, hat gemerkt: Sehr viel mehr sollten es nicht werden mit dem bundesweiten Andrang.
Der Bonustag und der ohnehin ausgekoppelte Business Day schaffen neue Kapazitäten, damit die Besucher nicht durch wildes Gedränge und unnötig lange Wartezeiten den Spaß verlieren.
"Die GG Bavaria 2026 setzt weiterhin auf ihren bewährten Themen-Mix, erweitert das Angebot aber spürbar und sorgt für noch mehr Spaß und Vielfalt", teilten die Veranstalter mit.
Zwischen "Cosplay Catwalks" und Indie-Area
"In der neu gestalteten Indie-Area stehen die innovativen Projekte zahlreicher bayerischer Studios diesmal noch stärker im Mittelpunkt", heißt es weiter. Auf der Stage locken Content Creator, Talks mit Gaming-Experten und abwechslungsreiche Mitmach-Formate.
Apropos Stage: Die Rückkehr des beliebten "Cosplay Catwalks" sowie eine vergrößerte Artist Alley dürften einige Anime-Fans besonders begeistern.
In Sachen beruflicher (Weiter-)Entwicklung baut man auch weiter aus: Der "Career Space" der GG Bavaria bietet Workshops, Fachvorträge zu den aktuellen Branchenthemen und jede Menge Infos zum Ein- und Aufstieg innerhalb dieser Branche.
Weitere Informationen zu dem bunten Programm der vierten GG Bavaria werden in den nächsten Tagen bekannt gegeben.
So viele Infos, so viele Links – hier sind die Wichtigsten
Auf dem Laufenden bleibt man über die offiziellen Kanäle auf Bluesky und Instagram, über den #GGBavaria, auf dem Discord-Server oder – ganz klassisch – auf der offiziellen Webseite.
Und wer wissen wollte, wie das im vergangenen Jahr gleich noch mal alles ausgesehen hat, wird in diesem Youtube-Video fündig.
Da werden auch einige Erinnerungen wieder aufgefrischt. Stichwort: "Press 'E' To Talk."
Wer Teil der 2026er-Erinnerungen werden möchte – oder einfach nur in den Gängen zwischen neuen Tabletops, Board- und Card-Games oder Retro-Spielen und Merch fündig werden will – braucht natürlich Tickets.
Die Early-Bird-Angebote und danach die regulären Eintrittskarten gibt es hier. Die Messe vom 6. bis zum 8. März in der Kleinen Olympiahalle wird vom Bayerischen Staatsministerium für Digitales gefördert.
Titelfoto: Montage: TAG24/Schimpfhauser (3)