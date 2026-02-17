Monster Hunter Stories 3 im Vorschau-Test: Dieser Teil macht vieles anders

Magdeburg - Mit "Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" wirkt Capcom entschlossener denn je, die Stories-Reihe aus dem reinen Spin-off-Schatten zu holen. TAG24 durfte das Game vorab anspielen, um für Euch einen ersten Eindruck von der neuen Welt zu gewinnen.

Der Charakter kann nach Belieben bearbeitet werden. © Monster Hunter Stories 3/Capcom

Anders als in den Vorgängern, die insgesamt friedlicher wirken, steht dieses Mal ein Konflikt zweier angrenzender Königreiche im Fokus.

Als Kronprinz oder Kronprinzessin des Königreichs Azuria gerät man zwischen die Fronten eines eskalierenden Machtkampfs mit dem Nachbarreich Vermeil.

Dies ist gleich in den ersten Stunden deutlich spürbar. "Twisted Reflection" erzählt nicht nur von Monstern, sondern von Verantwortung, Erbe und den weitreichenden Folgen menschlicher Entscheidungen auf ganze Ökosysteme.

Die Welt kann größtenteils frei bereist werden und lädt auch regelrecht dazu ein. Einzelne Abschnitte müssen zwar erst im Verlauf der Story freigeschaltet werden, dennoch hatte man nie das Gefühl, gefangen zu sein.

Denn: Unsere Monster (im Spiel Monsties genannt) sind mehr als nur reine Kampfpartner, sondern essenziell für die Fortbewegung. Fliegen, Gleiten, Schwimmen oder Klettern greifen nahtlos ineinander und entfachen damit erst recht den Forscherdrang.

Im Kampf bleibt es beim Ableger Serien-typisch. Anstatt actiongeladener Echtzeitkämpfe setzt Monster Hunter Stories auf taktische, rundenbasierte Kämpfe.