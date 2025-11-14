Nach Double-Gewinn: Leipziger "FIFA"-Profi schlägt sie alle

Leipzig - Was für ein Triumph! Levy Finn (23) von den RB Leipzig "RBLZ" wurde von "kicker eSport" zum eFootballer des Jahres 2025 gewählt.

Levy Finn (23) wurde vom "kicker eSport" zum eFootballer des Jahres 2025 gewählt. © Picture Point / Roger Petzsche

Damit setzte sich der "FIFA"-Spieler unter anderem gegen seinen ehemaligen Mitspieler Anders Vejrgang vom saudi-arabischen Team Falcons, Jonas "Jonny" Wirth vom indischen Team S8UL Gaming, Koray "Kkoray" vom FC Bayern München und Dylan "DullenMike" Neuhausen vom VfB Stuttgart durch.

Die Abstimmung erfolgte durch die Community und eine Experten-Jury.

"Ich bin sehr froh und dankbar, die sehr erfolgreiche Saison mit diesem Titel zu krönen. Nachdem ich die letzten Jahre auch bei der Wahl zum Kicker eFootballer immer knapp gescheitert bin, erfüllt mich diese Auszeichnung umso mehr mit Stolz. Vielen Dank für die Unterstützung und an alle, die für mich abgestimmt haben", so der Kicker.