Neue Erweiterung für Diablo IV wird tierisch wild: Das sagen die Entwickler

Köln - Demnächst erscheint die erste Erweiterung für das Action-RPG Diablo IV - "Vessel of Hatred". TAG24 konnte vorab mit der System Designerin Aislyn Hall und Game Director Brent Gibson über das kommende Abenteuer sprechen.

TAG24: Danke Aislyn und Brent, dass Ihr Euch die Zeit genommen habt, uns ein paar Fragen zur ersten kommenden Erweiterung von Diablo IV zu beantworten. Was genau ist Eure Position und woran arbeitet Ihr gerade?

Aislyn: Ich bin System Designerin für Diablo IV und zurzeit arbeite ich an ein paar wichtigen Neuerungen, die in Saison 6 kommen werden.

Brent: Ich bin Game Director für "Vessel of Hatred" und in den letzten Monaten hat sich bei mir vieles um die neue Region, die neue Klasse und die weitere Handlung im Spiel gedreht.

TAG24: Mit "Vessel of Hatred" wird nicht nur eine neue Klasse, sondern auch ein weitläufiges Areal eingeführt. Was genau war der zündende Gedanke?

Brent: Zuallererst ist die südliche Region des östlichen Kontinents als einzige noch nicht erkundet worden und bietet daher viel Potenzial. Darüber hinaus führt uns der Handlungsstrang der aktuellen Ereignisse in genau diese Region. Es war faszinierend, einem Gebiet Leben einzuhauchen, das bereits in Diablo II Erwähnung fand. Dort gab es bereits viele ikonische Orte und Gebäude. Innerhalb des Spiels sind nun mehrere Jahrzehnte vergangen und mit "Vessel of Hatred" schöpfen wir jetzt das Potenzial für weitere Entdeckungen und Spielerfahrungen aus.

Aislyn: Als Fan von Open-World-Spielen war es für mich besonders faszinierend, als Team die Mythologie, die Umwelt und alles, was diesen Ort so einzigartig macht, besonders hervorzuheben und sie zum Leben zu erwecken.