Nach ChatGPT und Co.: Wird KI jetzt zum Lebensretter im Schwimmbad?

Nach dem Ende der Test- und Lernphase will Baum das System nun auch in weiteren Becken und Bädern in Wiesbaden einsetzen. "Im nächsten Schritt wollen wir den Nichtschwimmerbereich und die Außenbecken ausstatten. Im kommenden Jahr soll dann auch das Thermalbad folgen", sagte Baum.

Seit August 2020 ist die Erfindung eines israelischen Start-ups in der Landeshauptstadt im Einsatz. Vier Kameras an der Decke überwachen das 25 x 15 Meter große Hallenbecken von oben. "Die Kameras detektieren die Bewegungen im Wasser und erfassen ein Bewegungsprofil, das von der KI analysiert wird", erklärte Thomas Baum, Betriebsleiter beim Badbetreiber mattiaqua.

"Es geht nicht um die Personenüberwachung, sondern um die Sicherheit der Badegäste", sagte Baum. Neben dem in Wiesbaden eingesetzten System bieten Hersteller auch KI-Systeme mit Kameras in den Becken.

Das System ersetze kein Personal und auch keine Wasserrettung, helfe aber als Absicherung für Personal und Badegäste. "Wenn es nur einmal in zehn Jahren funktioniert und ein Menschenleben rettet, dann war jeder investierte Cent es wert", so Baum. Auch die Schwimmaufsicht profitiert vom Einsatz.

Gleiches gilt auch für die vier städtischen Bäder in Kassel. "Der Sicherheitsstandard der bisherigen Systeme ist aus unserer Sicht noch nicht so ausgereift, dass wir uns auf sie verlassen könnten", erklärte ein Sprecher der Städtischen Werke Kassel.

Die Stadt Darmstadt plant im Laufe des Jahres die Anschaffung eines KI-Systems im Nordbad, erklärte ein Sprecher. In den drei städtischen Frei- und Hallenbädern in Fulda sind indes bisher keine Überwachungssysteme auf Basis künstlicher Intelligenz im Einsatz, wie der Betreiber RhönEnergie Fulda auf Nachfrage mitteilte.

Um die Sicherheit in den Bädern zu gewährleisten, setze man auf geschulte Mitarbeiter. Auch die BäderBetriebe Frankfurt verzichten in ihren Schwimmbädern bisher auf die Unterstützung durch KI-Systeme. Und auch in der Taunus Therme in Bad Homburg kommt KI noch nicht zum Einsatz. "Da wir ein relativ überschaubares Thermalbad mit einer Beckentiefe von 1,35 Meter sind, wäre dies durchaus sinnvoll.

Allerdings sind die Kosten derzeit unverhältnismäßig", erklärte eine Sprecherin. Von einer Umsetzung sei die Therme daher "weit entfernt".