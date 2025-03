Deepfake mit Kölsch: Aigner fordert Kennzeichnung von manipulierten Werken

Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (60) testet an einem Handy ihr Können bei der Erkennung von Deepfakes. © Leonie Asendorpf/dpa

"Wir müssen noch erkennen können, was Realität und was Fake ist. Deshalb sollten wir uns dringend politisch mit der Kennzeichnungspflicht von KI-generierten Inhalten befassen", sagte Aigner in Rosenheim beim Besuch des Start-ups "Neuraforge".

Sie informierte sich dort über die Möglichkeiten beim Aufdecken von Deepfakes.

Unter Deepfakes versteht man Inhalte, die beispielsweise durch Künstliche Intelligenz erzeugt wurden und wirklichen Personen, Gegenständen, Orten, Inhalten oder Ereignissen merklich ähneln und fälschlicherweise als echt oder wahr erscheinen.

Die KI müsse dem Menschen dienen und dürfe nicht die Demokratie gefährden. "Denn das Potenzial dazu hat sie definitiv", warnte Aigner und betonte: "Deepfake-Erkennung ist zentral für unsere Demokratie."

Nicht nur in der Medienbranche, auch in der Politik und im Bereich der öffentlichen Sicherheit wachse die Dringlichkeit auf der Suche nach einem angemessenen Umgang mit KI-generierten Inhalten, insbesondere wenn es um die Aufdeckung von Desinformation gehe.