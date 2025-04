Mysteriöses Kriegsschiff gesichtet: USA geben Details zu neuartigem Drohnenboot bekannt

Die Defiant (USX-1) verlässt die Werft. © DARPA/Serco North America

Anwohner fotografierten das zum Teil verhüllte Kriegsschiff Ende Februar in der Meeresbucht Puget Sound im US-Bundesstaat Washington.

Inzwischen haben die USA die Existenz des Drohnenbootes "Defiant" (Schiffsnummer: USX-1) bestätigt, berichtete zuerst das Fachportal "The Warzone".

Nach Angaben der US-Behörde DARPA, die für Rüstungsforschung zuständig ist, wurde die Defiant im Rahmen des NOMARS-Programms (No Manning Required Ship) entwickelt und ist für den autonomen Betrieb auf lange Zeiträume ausgelegt. Das knapp 55 Meter lange und 240 Tonnen schwere Schiff ist demnach in der Lage, komplexe Missionen ohne Menschen an Bord durchzuführen. Es soll "im Frühjahr 2025 zu einer mehrmonatigen Demonstration auf See auslaufen", hieß es.

Die bekannten Bilder lassen auf ein relativ konventionelles Design schließen. Der Schiffsrumpf scheint für offenbar mittlere Geschwindigkeiten ausgelegt zu sein. Eine Verstrebung stützt den Turm, mehrere Sensoren sind darauf angebracht. In einer weiteren Einstellung lässt sich ein abgewinkeltes Startsystem für Lenkwaffen (ADL) erahnen.