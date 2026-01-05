Neue LEGO-Bausteine mit außergewöhnlicher Funktion: "Bedeutendste Entwicklung seit 1978"

Las Vegas - Spielzeughersteller "LEGO" hat auf der renommierten Technik-Messe "CES" in Las Vegas angekündigt, dass die beliebten Bausteine künftig auch Geräusche machen können.

Spielzeughersteller "LEGO" bringt im März neue Bausteine mit integriertem Chip auf den Markt. © LEGO GmbH

Die neueste Entwicklung trägt den Namen "LEGO Smart Play", wie der dänische Konzern am Montagabend mitteilte. Dabei handle es sich um eine Möglichkeit, die eigenen LEGO-Steine "auf völlig neue Weise" zum Leben zu erwecken.

Möglich machen soll dies ein kleiner Chip, der in den Klötzen verbaut wurde: "Der LEGO SMART Brick enthält Sensoren, Beschleunigungsmesser, Licht- und Geräuschsensoren sowie einen Mini-Lautsprecher mit integriertem Synthesizer. Hinzu kommen weitere Funktionen und kabelloses, unkompliziertes Laden."

Die neue Spiel-Funktion soll zunächst im Rahmen dreier Bau-Sets aus der "Star Wars"-Reihe am 1. März auf den Markt kommen.

Darin enthaltende Bausteine sollen etwa den Sound der bekannten Lichtschwerter, die Motorengeräusche der Raumgleiter oder den Film-Soundtrack "Imperial March" aus "Star Wars: Das Imperium schlägt zurück" abspielen können.

Laut LEGO sollen Kunden auf diese Weise ihre Lieblingsszenen aus den Filmen nachstellen können. Das Unternehmen bezeichnete seine neueste Erfindung dabei als "bedeutendste Weiterentwicklung" seit der Einführung der Minifigur im Jahr 1978.