Elektrische Rasierer: Das musst Du beim Kauf und Gebrauch beachten

München - Ob Dreitagebart oder glatt wie frisch poliert - der elektrische Rasierer gehört für viele Männer fest ins Bad. Doch die Auswahl ist riesig, die Unterschiede teils erheblich. TÜV-SÜD-Produktexperte Christian Kästl erklärt, worauf es wirklich ankommt.

Die Auswahl an elektrischen Rasieren ist groß, doch nicht jedes Modell passt zu jedem Haut- und Barttyp. © TÜV SÜD/Conny Kurz

Der erste große Unterschied zeigt sich bei der Grundfrage: Trockenrasierer oder Nass-Trocken-Gerät? Trockenrasierer sind schnell, unkompliziert und ideal für die Rasur zwischendurch.

Nass-Trocken-Rasierer lassen sich zusätzlich mit Schaum oder Gel und sogar unter der Dusche nutzen. Das empfinden viele Menschen mit sensibler Haut als angenehmer, weil die Haut besser geschützt wird.

Wer zu Rasurbrand, Rötungen oder eingewachsenen Haaren neigt, sollte auf sanft arbeitende Scherköpfe achten, die ohne viel Druck auskommen.

Auch beim Schneidsystem entscheidet der persönliche Typ. Folienrasierer arbeiten mit länglichen Scherfolien und sind besonders präzise. Sie eignen sich gut für Konturen und schwierige Stellen wie unter der Nase oder entlang des Kiefers - ideal bei feinem bis normalem Bartwuchs.

Rotationsrasierer dagegen erkennt man an ihren runden, beweglichen Scherköpfen. Sie passen sich gut an Gesichtskonturen an und sind bei kräftigem oder dichtem Bartwuchs oft effizienter, wenn auch etwas weniger exakt.