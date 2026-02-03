Störung bei ChatGPT: Tausende Nutzer melden Ausfälle
Deutschland - Zahlreiche Fehlermeldungen und Störungen bei OpenAI! Beim KI-Dienst kommt es seit etwa 21.25 Uhr zu massiven technischen Problemen.
Das hilfreiche Tool verweist auf seiner Website derzeit auf die eingeschränkte Funktionalität.
Die Internetseite Allestörungen erfasst parallel dazu alle Städte, in denen sich betroffene Nutzer melden: darunter befinden sich Berlin, Leipzig, Hannover, Düsseldorf und München. Die Störungen haben inzwischen mehr als 7100 KI-User dort gemeldet.
"Wir haben festgestellt, dass Benutzer vermehrt Fehler melden", schrieb das US-Unternehmen OpenAI auf seiner Seite. Weiter heißt es, dass die technischen Probleme derzeit untersucht und behoben würden.
Wie lange die Einschränkungen noch andauern, ist bislang unklar.
Für alle, die noch eine Hausarbeit, Präsentation oder Abgabe geplant haben, gilt wohl: ranhalten und selbst schreiben - zumindest, bis die Fehler wieder behoben sind.
Titelfoto: Richard Drew/AP/dpa