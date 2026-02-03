Störung bei ChatGPT: Tausende Nutzer melden Ausfälle

Deutschland - Zahlreiche Fehlermeldungen und Störungen bei OpenAI! Beim KI-Dienst kommt es seit etwa 21.25 Uhr zu massiven technischen Problemen .

Das US-Unternehmen verweist auf die derzeitigen Probleme. © Screenshot/Website/OpenAI

Das hilfreiche Tool verweist auf seiner Website derzeit auf die eingeschränkte Funktionalität.

Die Internetseite Allestörungen erfasst parallel dazu alle Städte, in denen sich betroffene Nutzer melden: darunter befinden sich Berlin, Leipzig, Hannover, Düsseldorf und München. Die Störungen haben inzwischen mehr als 7100 KI-User dort gemeldet.

"Wir haben festgestellt, dass Benutzer vermehrt Fehler melden", schrieb das US-Unternehmen OpenAI auf seiner Seite. Weiter heißt es, dass die technischen Probleme derzeit untersucht und behoben würden.

Wie lange die Einschränkungen noch andauern, ist bislang unklar.