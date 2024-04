"Ohne fast jede Funktion": Heineken präsentiert eigenes Handy

Mailand (Italien) - Um das Nachtleben wieder sozialer zu machen, hat sich die Biermarke Heineken etwas ganz Besonderes ausgedacht. Bei der "Milan Design Week" wird am heutigen Donnerstag ein eigenes Klapp-Handy vorgestellt.

Richtig schick: Heineken stellt eigenes Klapp-Handy in Mailand vor. © Screenshot/heineken.com/global/en/theboringphone

Beim sogenannten "Boring Phone" ist der Name Programm: in seinen Funktionen bewusst stark eingeschränkt, will man damit wieder den Blick fürs Wesentliche, die soziale Interaktion, schärfen.

Neben einer Telefon- bzw. SMS-Funktion soll das Klapp-Handy nicht viel mehr als eine pixelige Kamera für Schnappschüsse zwischendurch und das Spiel "Snake" beinhalten. Internet, Apps und Social Media sucht man auf dem "Boring Phone" vergeblich. Die Akkulaufzeit beläuft sich auf eine Woche im Standby-Betrieb.

"Geräte werden an Nachtschwärmer auf der ganzen Welt verschenkt, damit sie abschalten, wertvolle Zeit mit Freunden, der Familie und geliebten Menschen zurückgewinnen und ihre Abende genießen können", so die Bierbrauerei in einer Mitteilung.