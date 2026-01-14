Morbide App fragt täglich nach dem Tod

Zhengzhou (China) - Diese App ist der Hit in China. Nutzer verteilen keine Likes, laden Selfies hoch oder schreiben Kommentare. Einzige Interaktion: täglich auf einen knallgrünen Button drücken und bestätigen, dass man noch lebt.

Wer alleine lebt, kann über eine App Bescheid geben, noch am Leben zu sein. (Symbolfoto) © 123RF

"Bist du tot?", heißt die App auf Chinesisch. Im Netz macht sie unter dem Namen "Are you dead?" die Runde. Der morbide Name ist offenbar wenig abschreckend, die App ist inzwischen die am meisten heruntergeladene Bezahl-App in ganz China.

Zielgruppe sind junge Chinesen in Großstädten, die alleine wohnen und sich fragen: Was ist eigentlich, wenn mir etwas zustößt und niemand davon erfährt?

Die App gibt ihnen Sicherheit - lassen sie die tägliche Meldefrist zweimal verstreichen und drücken nach 48 Stunden nicht auf den grünen Button, erhält ein Notfallkontakt Bescheid.

Laut BBC haben drei junge Leute die App in Zhengzhou mit einem kleinen Team entwickelt.