Wie ein Billig-Radio den Nazis die Macht sicherte: Der Volksempfänger wird 90!

Deutschland - Ein Volk, ein Reich, ein Radio. Nach Hitlers Machtergreifung und der Gleichschaltung des Rundfunks 1933 sah der Reichspropagandaminister Joseph Goebbels ein Problem: Es gab viel zu wenige Radios in der Bevölkerung, um die Ideologie der Nazis zu verbreiten. Er handelte. Vor 90 Jahren, am 18. August 1933, wurde auf der 10. Internationalen Funkausstellung in Berlin der "Volksempfänger" vorgestellt, dem der Volksmund später den Spitznamen "Goebbels Schnauze" gab.