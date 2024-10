Erster Affenpocken-Fall in Deutschland: Infizierter kommt aus Köln!

Köln/Düsseldorf - Der erste in Deutschland nachgewiesene Fall des Mpox -Virus, auch als Affenpocken bekannt, wurde bei einem Mann aus Köln festgestellt.

Eine eingefärbte Mikroskopaufnahme von Mpox-Partikeln (rot) in einer infizierten Zelle (blau), die im Labor kultiviert wurde. Mit der Variante 1b hat sich nun ein Mann aus Köln infiziert. © -/National Institute of Allergy and Infectious Diseases/dpa

Laut dem NRW-Gesundheitsministerium hat sich ein 33-Jähriger aus der Domstadt mit dem Virus infiziert. Er hatte sich mutmaßlich bei einem Aufenthalt in Afrika mit der Krankheit angesteckt.

Laut der Gesundheitsbehörde in Düsseldorf sei der Erreger bei dem Mann aus Köln bereits am Freitag festgestellt worden. Er befand sich wegen des Verdachts auf die Erkrankung schon seit dem 12. Oktober in stationärer Behandlung und Isolation.

Das Kölner Gesundheitsamt habe umgehend Kontaktpersonen des Mannes kontaktiert und ihnen medizinische Präventionsmaßnahmen angeboten - dazu gehören auch Impfungen.

Der erste Fall des Virus in Europa war bereits im August in Schweden festgestellt worden.

Tödliche Verläufe sind laut Informationen des Robert-Koch-Institutes bei einer Infektion mit dem Mpox-Virus selten. Der Virus werde vorwiegend bei engem Kontakt, etwa beim Geschlechtsverkehr oder durch Umarmen, Massieren oder Küssen übertragen.