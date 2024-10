Affenpocken nachgewiesen: Erster Fall von neuer Mpox-Variante in Deutschland!

Berlin - Das Virus hat Deutschland erreicht! Das Robert Koch-Institut (RKI) teilte am Dienstag mit, dass hierzulande der erste Fall der neuen Mpox -Variante (ehemals "Affenpocken") nachgewiesen wurde. Die sogenannten Klade Ib breitet sich seit 2023 in Afrika aus und wurde im August erstmalig in Europa nachgewiesen.

In Deutschland wurde der erste Fall der neuen Mpox-Variante nachgewiesen. © dpa/Planet Pix via ZUMA Press Wire

"Am 18.10.2024 wurde in Deutschland eine Mpox-Infektion durch die neue Klade Ib nachgewiesen, die im Ausland erworben wurde", hieß es in einer Mitteilung des RKI.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte wegen der neuen Variante in der Demokratischen Republik Kongo am 14. August ihre höchste Alarmstufe aktiviert und eine "Gesundheitliche Notlage internationaler Reichweite" (PHEIC) ausgerufen.

Zuvor war es in Deutschland ab Mai 2022 zu einem Mpox-Geschehen gekommen, das von Viren der Klade IIb ausgelöst worden war. Die Infektionskrankheit konnte jedoch kontrolliert werden und war nach mehr als 3500 Fällen im Jahr 2022 wieder rückläufig.

Die jüngste Infektion hat mit Klade Ib, die vermutlich ansteckender ist und zu schwereren Krankheitsverläufen führen könnte, nun eine neue Variante ins Land gebracht. Doch laut RKI besteht vorerst keinen Grund zu ernster Sorge!