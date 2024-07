Steht das Release-Datum fest? Wann Apples faltbares iPhone erscheinen soll

Vermutlich wird Apple im Jahr 2026 das iPhone Fold herausbringen. © Michael Kappeler/dpa

Spätestens seit dem Erscheinen des ersten faltbaren Samsung-Handys fragen sich Fans der Marke, wann Apple nachziehen wird.

Wie Computerbild berichtet, könnte dem iPhone Fold nichts mehr im Wege stehen. Mitte Juli veröffentlichte Apple ein neues Patent, welches ganz im Zeichen eines faltbaren iPhones steht.

In dem kürzlich genehmigten Patent beschreibt der Hersteller einen neuen Prozess für die technische Umsetzung von faltbaren Displays.

Nun berichtet The Information über Insider-Aussagen. So soll sich Apple bereits auf ein Design festgelegt haben und es intern mit der Bezeichnung V68 versehen haben. Damit habe es wohl bereits die Konzeptphase verlassen und befinde sich in der Entwicklung.