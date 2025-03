159-Kilo-Lehrer erlaubt sich Fehltritt: Schüler muss mit Rückenverletzungen ins Krankenhaus

Minnesota (USA) - Erst als der Junge in Tränen ausbrach, ließ er von ihm ab. Ein Lehrer aus dem US-Bundesstaat Minnesota hat sich während einer Brandschutzübung auf die am Boden liegenden Kinder gestellt. Das große Problem: Jason Rogers (48) wiegt 159 Kilogramm!

Jason Rogers (48, r.) zeigte sich vor dem Vorfall immer als engagierter Lehrer. © Screenshot: facebook.com/underwoodpublicschool

Laut einem Bericht der New York Post bemerkte eine Mutter eines Tages, dass ihr Sohn "herumlief wie ein 80-Jähriger mit Rückenschmerzen". Zusammen gingen die beiden zum Arzt. Der stellte fest, dass der Kleine enorme Verletzungen am Rücken und an der Wirbelsäule hatte.

Auf die Frage hin, woher diese Verletzungen stammten, erzählte der Junge seiner Mutter, dass er in der Schule misshandelt wurde - jedoch nicht etwa durch fieses Mobbing seiner Mitschüler, sondern durch einen seiner Lehrer!

So berichtete er, dass er sich mit seinen Mitschülern bei einer Brandschutzübung mit dem Bauch auf den Boden legen musste. Diese Übung soll die Kids im Ernstfall davor bewahren, eine Rauchvergiftung zu bekommen. Doch wie sich herausstellte, nutzte Jason Rogers - der Lehrer - diese Situation aus, um die Kinder auf grausame Art zu bestrafen, wenn ihm ihr Verhalten missfiel.

So stellte er sich mit seinen 159 Kilo Körpergewicht auf den Rücken der Unruhestifter und blieb dort für einige Sekunden stehen.