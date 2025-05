Mit Drogen erwischt: Rucksacktouristin (18) friert im Knast und hasst das Essen

Bella May Culley (18) hat um wärmere Kleidung sowie frisches Obst gebeten. © Instagram/Screenshot/xxbellamay

Bella May Culley befindet sich seit ihrer Festnahme am 11. Mai in einem georgischen Frauengefängnis, wo ihr laut Daily Mail medizinische Versorgung verweigert wird. Zudem soll sie stark frieren, was besonders besorgniserregend ist, da sie bei einer Anhörung angab, schwanger zu sein.

Die prominente Anwältin Mariam Kublashvili besuchte die 18-Jährige und erklärte gegenüber der britischen Tageszeitung, dass Bella sie um wärmere Kleidung sowie frisches Obst gebeten habe, da ihr das Gefängnisessen nicht schmecke.

Besonders auffällig sei ihr Wunsch nach Thunfisch gewesen, was auf typische Schwangerschaftsgelüste hindeuten könnte. Kublashvili berichtete außerdem, dass die junge Frau sehr traurig sei und starkes Heimweh habe. Aus ihrer Sicht sei es offensichtlich, dass Bella ein Opfer ist, manipuliert und ausgenutzt wurde und keinesfalls dem typischen Profil einer Drogenhändlerin entspreche.

Die Teenagerin wird beschuldigt, bei einer Rucksackreise zwölf Kilogramm Cannabis sowie rund zwei Kilogramm Haschisch geschmuggelt zu haben. Im Falle einer Verurteilung droht ihr eine Gefängnisstrafe von mindestens 20 Jahren - eine Zeit, in der sie ihr mutmaßliches Kind hinter Gittern zur Welt bringen und aufziehen müsste.