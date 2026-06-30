20-Jährige unter Mordverdacht: Tötete sie ihren Verlobten, um mit einem anderen zusammen zu sein?

Pune (Indien) - Tötete sie ihn, um mit einem anderen zusammen sein zu können? Siya Goyal wird beschuldigt, ihren Verlobten Ketan Agarwal (25) von einer Klippe geschubst zu haben. Zwischen den beiden wurde eine Ehe arrangiert, welcher die 20-Jährige offenbar entkommen wollte.

Siya Goyal (20) und Ketan Agarwal (†25) waren seit Februar 2026 verlobt. © Bildmontage: Screenshot/X/Vishii14

Laut "The Indian Express" soll Goyal ihren Verlobten mit einem Wander-Trip zu ihrem Geburtstag am 18. Juni in die Umgebung der historischen Bergfestung Lohagad-Fort im indischen Bundesstaat Maharashtra gelockt haben.

Es soll nicht die erste Wanderung gewesen sein, die die junge Frau mit düsteren Gedanken geplant hatte, wie "People" weiter berichtet. Schon Tage zuvor sei Agarwal beinahe von einer Klippe gestürzt, nachdem seine Verlobte ihn beiseitegestoßen hatte – angeblich, um ihn vor einer Schlange zu schützen.

Bei ihrem zweiten Ausflug schien ihr teuflischer Plan nun aufgegangen zu sein. Den Ermittlern erzählte die 20-Jährige, dass Agarwal beim Fotografieren gestolpert und anschließend in die Tiefe gestürzt war. Doch die weiteren Ermittlungen lassen darauf schließen, dass es sich bei seinem Tod um keinen Unfall handelte.

Die Polizei fand heraus, dass die junge Frau bereits seit mehreren Monaten eine geheime Beziehung mit dem 22 Jahre alten Chetan Chaudhary führte.