20-Jährige unter Mordverdacht: Tötete sie ihren Verlobten, um mit einem anderen zusammen zu sein?
Pune (Indien) - Tötete sie ihn, um mit einem anderen zusammen sein zu können? Siya Goyal wird beschuldigt, ihren Verlobten Ketan Agarwal (25) von einer Klippe geschubst zu haben. Zwischen den beiden wurde eine Ehe arrangiert, welcher die 20-Jährige offenbar entkommen wollte.
Laut "The Indian Express" soll Goyal ihren Verlobten mit einem Wander-Trip zu ihrem Geburtstag am 18. Juni in die Umgebung der historischen Bergfestung Lohagad-Fort im indischen Bundesstaat Maharashtra gelockt haben.
Es soll nicht die erste Wanderung gewesen sein, die die junge Frau mit düsteren Gedanken geplant hatte, wie "People" weiter berichtet. Schon Tage zuvor sei Agarwal beinahe von einer Klippe gestürzt, nachdem seine Verlobte ihn beiseitegestoßen hatte – angeblich, um ihn vor einer Schlange zu schützen.
Bei ihrem zweiten Ausflug schien ihr teuflischer Plan nun aufgegangen zu sein. Den Ermittlern erzählte die 20-Jährige, dass Agarwal beim Fotografieren gestolpert und anschließend in die Tiefe gestürzt war. Doch die weiteren Ermittlungen lassen darauf schließen, dass es sich bei seinem Tod um keinen Unfall handelte.
Die Polizei fand heraus, dass die junge Frau bereits seit mehreren Monaten eine geheime Beziehung mit dem 22 Jahre alten Chetan Chaudhary führte.
Heimliches Liebespaar soll sich zum Mord an Ketan Agarwal verschworen haben
"Die Handydaten zeigen, dass sie Agarwal nicht heiraten wollte. Sie wollte mit Chaudhary zusammen sein", erklärte Polizeichef Sandeep Singh Gill. Dem heimlichen Paar wird vorgeworfen, sich zum Mord an Agarwal verschworen zu haben, um ihre Liebesbeziehung ausleben zu können.
Ausgewertetes Handymaterial hätte ergeben, dass beide gegoogelt haben, wie man einen Mord begeht. Zudem hätten Überwachungskameras den 22-Jährigen in einem dunklen Pullover am Tatort aufgezeichnet.
Beide wurden inzwischen festgenommen. Doch von ihrer gegenseitigen Liebe scheint derzeit nicht mehr viel übrig zu sein, Goyal und Chaudhary sollen sich gegenseitig beschuldigen, den Mord angezettelt zu haben.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/X/Vishii14