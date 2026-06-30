Frau führt unglückliche Ehe: Eine Vereinbarung ändert alles

Deutschland - Ehe gut, alles gut! Eine US -Amerikanerin war nicht mehr wirklich glücklich in ihrer langjährigen Beziehung - doch sie fand einen guten Weg, um wieder das Beste aus allem herauszuholen ...

Courtney Boyer ist seit mehr als 20 Jahren mit ihrem Mann verheiratet. © Screenshot/Instagram/themonopolycouple

Mit gerade einmal 22 Jahren heiratete Courtney Boyer ihren Mann. Sie wuchs in einer Umgebung auf, die von der "Reinheitskultur" der evangelischen Kirche geprägt war, wie sie gegenüber People erklärte.

Daten sollte man ausschließlich, um einen Partner zu finden und auf Sex habe sie auch nie wirklich Lust gehabt. "Ich habe mich für fast alles an mir selbst geschämt", erklärte die 43-Jährige.

In ihrer Ehe versuchte sie, dem Bild der "perfekten christlichen Ehefrau" gerecht zu werden - sie bekam drei Kinder und unterstützte ihren Partner, wo es nur ging.

2017 kam nach dem Tod von Courtneys Vater der Umbruch, als sie bemerkte, dass sie einfach kein glückliches Leben mehr führte. Sie fühlte sich von ihrem Mann und sich selbst entfremdet.

2020 zog die fünfköpfige Familie dann in eine deutsche Kleinstadt. Da bemerkte die Amerikanerin plötzlich etwas ganz Neues: andere Männer.

Sie schloss sich einem Fußballteam an, bei dem die Spieler vor einem Flirt nicht zurückschreckten. Das erste Mal fragte sie sich: "Wie wäre es, mit einem anderen Mann als meinem Ehemann zusammen zu sein?"

Die Dreifach-Mama versuchte, den Gedanken schnell beiseitezuschieben. Doch nachdem ihr Mann sieben Monate geschäftlich unterwegs gewesen war, machte sie ihm einen Vorschlag.