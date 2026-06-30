Frau führt unglückliche Ehe: Eine Vereinbarung ändert alles
Deutschland - Ehe gut, alles gut! Eine US-Amerikanerin war nicht mehr wirklich glücklich in ihrer langjährigen Beziehung - doch sie fand einen guten Weg, um wieder das Beste aus allem herauszuholen ...
Mit gerade einmal 22 Jahren heiratete Courtney Boyer ihren Mann. Sie wuchs in einer Umgebung auf, die von der "Reinheitskultur" der evangelischen Kirche geprägt war, wie sie gegenüber People erklärte.
Daten sollte man ausschließlich, um einen Partner zu finden und auf Sex habe sie auch nie wirklich Lust gehabt. "Ich habe mich für fast alles an mir selbst geschämt", erklärte die 43-Jährige.
In ihrer Ehe versuchte sie, dem Bild der "perfekten christlichen Ehefrau" gerecht zu werden - sie bekam drei Kinder und unterstützte ihren Partner, wo es nur ging.
2017 kam nach dem Tod von Courtneys Vater der Umbruch, als sie bemerkte, dass sie einfach kein glückliches Leben mehr führte. Sie fühlte sich von ihrem Mann und sich selbst entfremdet.
2020 zog die fünfköpfige Familie dann in eine deutsche Kleinstadt. Da bemerkte die Amerikanerin plötzlich etwas ganz Neues: andere Männer.
Sie schloss sich einem Fußballteam an, bei dem die Spieler vor einem Flirt nicht zurückschreckten. Das erste Mal fragte sie sich: "Wie wäre es, mit einem anderen Mann als meinem Ehemann zusammen zu sein?"
Die Dreifach-Mama versuchte, den Gedanken schnell beiseitezuschieben. Doch nachdem ihr Mann sieben Monate geschäftlich unterwegs gewesen war, machte sie ihm einen Vorschlag.
Der Weg zum Glücklichsein war kein leichter
"Was wäre, wenn wir einen Dreier hätten?", fragte Courtney ihren Lebensgefährten.
"Ich hatte schon so eine Ahnung, dass ich mich sexuell zu anderen Männern hingezogen fühlte und Interesse hatte, aber ich dachte: 'Oh, das ist Ehebruch. Das kann man nicht ausleben'", erzählte sie.
Die Unternehmerin wusste, dass sie die Ehe nicht aufgeben wollte und ihren Mann nach wie vor liebte. Sie wusste jedoch auch, dass die Beziehung zerbrechen würde, wenn sie nicht anfing, auch andere Männer kennenzulernen.
"Er war angewidert", erinnerte sie sich. "Ich werde diesen Gesichtsausdruck nie vergessen." Nach jeweiligen Therapiesitzungen und zahlreichen offenen Gesprächen stimmte Courtneys Mann zu.
Der Einstieg in ihr neues Datingleben verlief als verheiratete Frau ziemlich holprig. Seit Anfang des Jahres befindet sie sich jedoch in einer weiteren Beziehung mit einem Briten - von allen Seiten einvernehmlich.
Mittlerweile unterstützt Courtneys Mann die Vereinbarung sehr. "Er merkt einfach den Unterschied an mir, wenn ich ganz ich selbst sein kann, und ich glaube, genau darum geht es."
Titelfoto: Instagram/themonopolycouple