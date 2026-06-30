Heldenhaft oder skrupellos? Selbsternannter Batman klebt vermeintliche Diebe an Laternen fest

Lagos de Moreno (Mexiko) - Ist das heldenhaft oder einfach nur brutal? Ein Möchtegern-Superheld aus dem mexikanischen Lagos de Moreno hat es sich zur Aufgabe gemacht, mutmaßliche Diebe wortwörtlich an den Pranger zu stellen. Die Polizei ist jetzt auf der Suche nach dem Unbekannten.

Der selbsternannte Batman klebt seine Opfer mit Paketband an Straßenlaternen. © Bildmontage: Screenshot/X/LuisCardenasMx

Sie haben ihn bereits als den mexikanischen Batman betitelt. Dieser macht im Bundesstaat Jalisco derzeit Jagd auf Motorraddiebe, überwältigt sie und klebt sie dann mit Paketband an Straßenlaternen fest.

In den letzten Wochen wurden bereits fünf Männer auf diese Weise bloßgestellt, wie The Sun berichtet. Den ersten Fall dokumentierte die Polizei am 13. Juni.

Aufnahmen zeigen, wie die vermeintlichen Langfinger nachts an Straßenlaternen festgebunden wurden. Ihr gesamter Körper ist dick mit Paketband umwickelt. Auch ihre Münder wurden überklebt.

Auf der Stirn der jungen Männer schrieb "Batman" mit schwarzem Stift das Wort "ratero", was auf Spanisch "Dieb" bedeutet. Auch Schnurrbärte und Katzenhaare malte er ihnen ins Gesicht.

Um der Öffentlichkeit detailliert zu verkünden, welche Fehltritte sich die Männer erlaubt hatten, hing der Selbstjustizler große, pinke Schilder mit ihren beschriebenen Taten über ihnen an die Laternen. Auch die mutmaßlich gestohlenen Motorräder platzierte er in ihrer Nähe.