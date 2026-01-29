20-Jähriger macht Frauen neidisch: Das ist sein Geheimnis für perfekte Locken

Cleveland (USA) - AJ Wansack hat die Haare schön! Vor allem Frauen staunen neidisch über seine glänzende Lockenpracht. Mit seinen TikToks geht der 20-Jährige seit Anfang dieses Jahres viral.

AJ Wansack (20) hat lange getüftelt. Jetzt weiß er, was es für perfekte Locken braucht. © Montage: Screenshots/TikTok/_ayyyjayyy_

Mehr als 8,5 Millionen Klicks hat das Video inzwischen erreicht, das AJ am 10. Januar postete und das ihn zum Hairfluencer machte.

Die Kommentarspalte neben dem Clip explodierte, Frauen gratulierten dem 20-Jährigen zu seinem "wunderschönen Haar", konnten nicht fassen, dass es echt sein soll und vermuteten sogar "Zauberei".

Im Interview mit People erzählte AJ, schon als Kind eine Leidenschaft für lange Haare gehabt zu haben. Er sei regelrecht besessen davon gewesen. "Jeder Mann in Filmen oder im Fernsehen, der lange Haare hatte, zog sofort meine Aufmerksamkeit auf sich: Michael Jackson, Johnny Depp und Orlando Bloom sind einige der ersten Namen, die mir einfallen", sagte der Hairfluencer.

Erst während seiner Highschool-Zeit ließ sich der 20-Jährige selbst die Mähne wachsen, experimentierte mit Frisuren, bekam für sein dichtes und volles Haar erste Komplimente. Die Obsession für Locken, wie er sie heute trägt, habe sich allerdings erst vergangenes Jahr entwickelt.