20-Jähriger macht Frauen neidisch: Das ist sein Geheimnis für perfekte Locken
Cleveland (USA) - AJ Wansack hat die Haare schön! Vor allem Frauen staunen neidisch über seine glänzende Lockenpracht. Mit seinen TikToks geht der 20-Jährige seit Anfang dieses Jahres viral.
Mehr als 8,5 Millionen Klicks hat das Video inzwischen erreicht, das AJ am 10. Januar postete und das ihn zum Hairfluencer machte.
Die Kommentarspalte neben dem Clip explodierte, Frauen gratulierten dem 20-Jährigen zu seinem "wunderschönen Haar", konnten nicht fassen, dass es echt sein soll und vermuteten sogar "Zauberei".
Im Interview mit People erzählte AJ, schon als Kind eine Leidenschaft für lange Haare gehabt zu haben. Er sei regelrecht besessen davon gewesen. "Jeder Mann in Filmen oder im Fernsehen, der lange Haare hatte, zog sofort meine Aufmerksamkeit auf sich: Michael Jackson, Johnny Depp und Orlando Bloom sind einige der ersten Namen, die mir einfallen", sagte der Hairfluencer.
Erst während seiner Highschool-Zeit ließ sich der 20-Jährige selbst die Mähne wachsen, experimentierte mit Frisuren, bekam für sein dichtes und volles Haar erste Komplimente. Die Obsession für Locken, wie er sie heute trägt, habe sich allerdings erst vergangenes Jahr entwickelt.
Hairfluencer verrät Geheimnis für perfekte Locken
AJ testete viele verschiedene Produkte. Mittlerweile weiß er ganz genau, welche Mittel seine Locken wirken lassen. Für seine Follower hat der 20-Jährige die ultimativen Tipps parat.
Demnach starte er direkt nach dem Duschen, wenn die Haare noch pitschnass sind, mit einem Leave-in-Conditioner von "Skala". Anschließend wird Lockencreme ("Not Your Mothers Curl Talk") ins Haar geknetet. Dann trägt AJ ein Haargel auf und lässt es einwirken, bis es fast trocken ist.
Zu diesem Styling-Stadium sehe sein Haar völlig nass aus, fühle sich in Wirklichkeit aber trocken und steif an. Jetzt kommt Arganöl ins Spiel, das müsse ebenso in die Locken geknetet werden. Als Letztes greife er zu einem Diffusor und Volumenschaum von "Pantene". Danach sei das Meisterwerk fertig.
Wer es auf die Spitze treiben will, der könne zudem noch eine Seidenhaube zum Schlafen auf den Kopf ziehen. Das sei "der Schlüssel zu hohem Glanz", sagte der Locken-Profi.
Titelfoto: Montage: Screenshots/TikTok/_ayyyjayyy_