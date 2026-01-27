"Doomsday Clock" neu eingestellt: Menschheit so nah an Auslöschung wie noch nie!
Chicago (USA) - Am Dienstag wurde die sogenannte "Weltuntergangs-Uhr" neu gestellt. Demnach stand die Menschheit noch nie näher am Abgrund.
Auf der sogenannten "Doomsday Clock" der renommierten Wissenschaftlervereinigung "Bulletin of the Atomic Scientists" schlägt es seit Dienstag 85 Sekunden vor Mitternacht. Oder anders gesagt: 85 Sekunden vor der Zerstörung unserer Welt.
Noch nie stand die Uhr so kurz vor der Stunde null, wie jetzt. Im vergangenen Jahr hatten die Wissenschaftler die Uhr auf 89 Sekunden vor Mitternacht eingestellt, 2015 waren noch drei Minuten Zeit.
Warum die Gefahr einer Auslöschung im Jahr 2026 noch größer geworden ist, erklärte die Präsidentin des "Bulletin", Alexandra Bell, folgendermaßen: "Die Menschheit hat bei der Bewältigung der existenziellen Risiken, die uns alle gefährden, keine ausreichenden Fortschritte erzielt."
Angesichts der Klimakrise, der nuklearen Bedrohung sowie der Entwicklung von zerstörerischer Technologien habe sich die Organisation dazu entschieden, die Uhr erneut vorzustellen: "Jede Sekunde zählt und uns rennt die Zeit davon", warnte Bell.
"Bulletin of the American Scientists": USA, Russland und China haben Warnungen ignoriert
In einer zugehörigen Mitteilung machte das "Bulletin" vor allem die Großmächte der Welt für die erneute Zeitverschiebung verantwortlich.
"Vor einem Jahr haben wir gewarnt, dass die Welt gefährlich nahe an einer globalen Katastrophe sei und dass jede Verzögerung bei der Umkehrung des Kurses die Wahrscheinlichkeit einer Katastrophe erhöht. Anstatt diese Warnung zu beachten, sind Russland, China, die Vereinigten Staaten und andere große Länder stattdessen zunehmend aggressiv, gegnerisch und nationalistisch geworden."
Gleichermaßen wurden die Anführer dieser Nationen dazu aufgerufen, einen Weg zu finden, um vom Abgrund wegzukommen. Die Bürger der Welt wurden aufgefordert, darauf zu bestehen.
Das "Bulletin of the Atomic Scientists" wurde im Jahr 1947 von Albert Einstein und weiteren Mitgliedern des "Manhattan Project" gegründet, um vor den Gefahren von Atomwaffen zu warnen. Seither dient die Uhr dazu, um die Menschheit vor existenziellen Gefahren zu warnen.
Titelfoto: Bildmontage: Pablo Martinez Monsivais/AP/dpa