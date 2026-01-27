"Doomsday Clock" neu eingestellt: Menschheit so nah an Auslöschung wie noch nie!

Chicago (USA) - Am Dienstag wurde die sogenannte "Weltuntergangs-Uhr" neu gestellt. Demnach stand die Menschheit noch nie näher am Abgrund.

Die sogenannte Weltuntergangs-Uhr schlägt seit Dienstag 85 Sekunden vor Mitternacht. © Pablo Martinez Monsivais/AP/dpa

Auf der sogenannten "Doomsday Clock" der renommierten Wissenschaftlervereinigung "Bulletin of the Atomic Scientists" schlägt es seit Dienstag 85 Sekunden vor Mitternacht. Oder anders gesagt: 85 Sekunden vor der Zerstörung unserer Welt.



Noch nie stand die Uhr so kurz vor der Stunde null, wie jetzt. Im vergangenen Jahr hatten die Wissenschaftler die Uhr auf 89 Sekunden vor Mitternacht eingestellt, 2015 waren noch drei Minuten Zeit.

Warum die Gefahr einer Auslöschung im Jahr 2026 noch größer geworden ist, erklärte die Präsidentin des "Bulletin", Alexandra Bell, folgendermaßen: "Die Menschheit hat bei der Bewältigung der existenziellen Risiken, die uns alle gefährden, keine ausreichenden Fortschritte erzielt."

Angesichts der Klimakrise, der nuklearen Bedrohung sowie der Entwicklung von zerstörerischer Technologien habe sich die Organisation dazu entschieden, die Uhr erneut vorzustellen: "Jede Sekunde zählt und uns rennt die Zeit davon", warnte Bell.