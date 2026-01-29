Ärztin parkt mit ihrem Porsche vor Kaufhaus: Was sie dann macht, sorgt für Kopfschütteln

Jacksonville (Florida, USA) - Hatte sie das wirklich nötig? Eine Medizinerin aus dem US-Bundesstaat Florida wurde am 23. Januar beim Klauen in einem Kaufhaus erwischt. Ihr weißer Arztkittel ist damit befleckt.

Hatte Lindsey Jae Minshew (40) es als Ärztin wirklich nötig, in einem Laden zu klauen? © Jacksonville Police Department

Lindsey Jae Minshew (40) fuhr standesgemäß mit ihrem schwarzen Porsche 911 vor, parkte den Sportwagen laut Polizeiangaben etwa eine halbe Stunde vor ihrem Fehlgriff nahe einem Target-Markt in Jacksonville.

Beim Klauen erwischt wurde die 40-Jährige von einem Mitarbeiter. Laut People soll sich Minshew Waren im Wert von 2.716,61 US-Dollar (rund 2300 Euro) eingesteckt haben.

In der betroffenen Target-Filiale gibt es alles - von Lebensmitteln, über Beauty-Produkte bis hin zu Spielzeug oder Elektroartikel. Was genau die Medizinerin aus dem Laden schmuggeln wollte, ist nicht bekannt.

Für Minshew endete die Diebestour jedenfalls in einer Gefängniszelle auf dem Polizeirevier. Außerdem hagelte es eine Anklage wegen schweren Diebstahls. Einen Tag nach ihrer Festnahme wurde die 40-Jährige vorläufig aus der Haft entlassen.