26 Menschen krank, einer tot: Legionellen-Ansteckung durch die Luft sorgt für Aufsehen

Basel (Schweiz) - Häufig passiert die Legionellen-Ansteckung beim Duschen. Doch die Bakterien kamen diesmal wohl durch die Luft, in winzig kleinen Tröpfchen.

Legionellen kann man mit bloßem Auge nicht sehen und auch nicht riechen. © Federico Gambarini/dpa/dpa-tmn

Ein besonders großer Legionellen-Ausbruch in der Schweizer Stadt Basel ist wahrscheinlich auf einen Kühlturm in der Stadt zurückzuführen.

In den vergangenen zwei Wochen sind nach Angaben der Behörden 26 Menschen an der Legionärskrankheit erkrankt, eine Person davon ist gestorben. Die Betroffenen mussten teils auf der Intensivstation behandelt werden.

Wie das Gesundheitsdepartement weiter mitteilte, ist der wahrscheinlichste Ausbruchsherd mittlerweile stillgelegt. Dabei handle es sich um einen mit Wasser betriebenen Kühlturm auf dem Dach eines Gebäudes. Das Wasser sei mit Legionellen kontaminiert gewesen.

Diese Anlagen stoßen Wasserdampf aus, der je nach Wetterlage und Windverhältnissen in einem größeren Umkreis verbreitet wird.

"Wenn Anwohnende die Wassertröpfchen einatmen, können sie sich anstecken", so das Gesundheitsdepartement. Klimaanlagen und Wärmepumpen, die in Privathaushalten gebräuchlich seien, seien nicht betroffen.