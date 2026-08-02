Junge Frau auf dem Weg zur Party verschwunden: Ermittler machen grausigen Fund

Serbien - Ein russisches Model (†27) verschwand während eines Urlaubs in Serbien auf dem Weg zu einem Nachtklub. Kurz darauf machten Ermittler einen grausigen Fund.

Auf der Vermisstenanzeige wurde Lyudmila Turkova als etwa 1,55 Meter groß beschrieben, mit langem blondem Haar, einem Nasenpiercing und mehreren Tätowierungen. © Bildmontage: Telegram/filia_mortis

Wie Mirror berichtet, wurde Lyudmila Turkova am 25. Juli als vermisst gemeldet.

Sie war auf dem Weg zu einem Nachtklub in Belgrad, wo sie sich mit Freunden treffen wollte.

Dort kam sie offenbar nie an. Auch auf ihrem Handy war sie nicht mehr erreichbar.

Am Donnerstag machten Anwohner dann einen grausigen Fund: Sie entdeckten einen Koffer im Vizelj-Kanal und alarmierten die Polizei. Darin befand sich die Leiche der 27-Jährigen.