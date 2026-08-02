Junge Frau auf dem Weg zur Party verschwunden: Ermittler machen grausigen Fund
Serbien - Ein russisches Model (†27) verschwand während eines Urlaubs in Serbien auf dem Weg zu einem Nachtklub. Kurz darauf machten Ermittler einen grausigen Fund.
Wie Mirror berichtet, wurde Lyudmila Turkova am 25. Juli als vermisst gemeldet.
Sie war auf dem Weg zu einem Nachtklub in Belgrad, wo sie sich mit Freunden treffen wollte.
Dort kam sie offenbar nie an. Auch auf ihrem Handy war sie nicht mehr erreichbar.
Am Donnerstag machten Anwohner dann einen grausigen Fund: Sie entdeckten einen Koffer im Vizelj-Kanal und alarmierten die Polizei. Darin befand sich die Leiche der 27-Jährigen.
Bislang ist nicht öffentlich bekannt, woran das Model starb. Eine Obduktion soll nun die genaue Todesursache klären.
Als Hauptverdächtiger gilt ein 25-jähriger Türke. Überwachungskameras filmten ihn kurz vor dem Verschwinden des Models noch händchenhaltend mit der 27-Jährigen. Am Freitag wurde er am Flughafen festgenommen, als er versucht haben soll, das Land zu verlassen.
Titelfoto: Bildmontage: Telegram/filia_mortis, 123RF/teksomolika