Mann lässt nach Scheidung aus Frust Bart lang wachsen: Friseur macht neuen Menschen aus ihm
Glasgow (Schottland) - Manche Menschen brauchen nach einer Trennung direkt eine äußerliche Veränderung, andere lassen sich aus Frust eher gehen - so auch dieser Kunde, der einen Termin beim bekannten Instagram-Friseur Grant buchte. Der Barber verhalf dem planlosen Mann nicht nur zu einem neuen Erscheinungsbild, sondern brachte ihn mit der Veränderung zurück ins Spiel.
Beim Beratungsgespräch ließ der Kunde vor Friseur Grant direkt die Hosen runter: "Meine Ex-Frau hat mir nie erlaubt, einen Bart wachsen zu lassen", sagt der 33-Jährige im Video auf Instagram. "Nach der Scheidung dachte ich mir: Jetzt lass’ ich mir verdammt noch mal einen Bart stehen."
Das Ergebnis brachte ihm allerdings wenig Punkte ein: Der US-Amerikaner präsentierte sich beim Barber mit einem unordentlichen und fusseligen Bart. Dass er überhaupt beim Friseur in Glasgow gelandet ist, verdankte er seinem Kumpel, der ihm kurzerhand einen Termin buchte und bezahlte.
"Mein Kumpel hat deine Videos gesehen und meinte: 'Würdest du nach Glasgow fahren, um zu diesem Typen zu gehen?' Ich so: 'Ja, klar, aber ich kann mir das nicht leisten.' Er nur: 'Nee, der Termin steht schon'", berichtet der Kunde grinsend. Barber Grant findet die Aktion super:
"Er versucht, dich wieder ins Spiel zu bringen. Damit du wieder Frauen kennenlernst", so der Content-Creator. Dafür müssen die beiden nun aber einen Schlachtplan schmieden - wobei der 33-Jährige tatsächlich wenig Ideen hat.
Kunde lässt sich nach Scheidung gehen: Friseur rettet ihn
"Weißt du, ich hatte jahrelang immer denselben Haarschnitt. Ich wüsste gar nicht, was ich anders machen sollte", erklärt er Grant. Der Profi sieht aber das Potenzial in ihm und weiß, was zu tun ist.
Er schlägt vor, die Haare eher aus der Stirn herauszunehmen und nach oben zu stylen. Außerdem will er seinem Gast einen Taper-Schnitt verpassen. Beim Bart bekommt er vom 33-Jährigen zum Glück ebenfalls "völlig freie Hand".
Für den haarigen Experten steht direkt fest: Hier muss richtig viel ab!
Und wie immer hat Grant das richtige Gespür - sein Kunde sieht, als er mit ihm fertig ist, aus wie ein neuer Mensch.
In den Kommentaren rasten die Zuschauer bei dieser Transformation etwas aus: "Dieser Typ vollbringt Wunder", meint ein User. Ein anderer schreibt: "Ich musste es noch einmal abspielen, nur um sicherzugehen, dass es nach der Verwandlung derselbe Typ ist 😮"
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/grant_thebarber3g