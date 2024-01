35 Gäste prellen die Zeche in Luxus-Restaurant und flüchten in Taxis!

Malmö - 35 Gäste speisten fürstlich in einem schwedischen Restaurant. Doch statt ihre enorm hohe Rechnung anschließend zu tilgen, verschwanden die Zechpreller einfach. Die Polizei ermittelte nur kurz, doch die Staatsanwaltschaft hat andere Pläne.

Mit 35 Mann rückte die Gruppe an, speiste und trank - und drückte sich dann vor der Rechnung! (Symbolbild) © 123rf/standrets

Für schlappe 82.000 Kronen (etwa 7300 Euro) soll die Gruppe an Weihnachten in dem Restaurant "Atmosfär" in Malmö diniert haben, wie die schwedische Zeitung "Sydsvenskan" berichtete.

Doch kaum war das Festmahl beendet, sollen die Gäste aus dem Lokal gestürmt und in Taxis davongefahren sein. Ohne, dass jemand bezahlt habe.

Die Besitzer des Restaurants hätten umgehend die Polizei gerufen, die kurz darauf mit mehreren Fahrzeugen in verschiedenen Teilen der Stadt Taxis mit Gästen aufspürten und anhielten.

Die Beamten konnten ein Auto mit vier Personen stoppen, in dem sich ein 45-Jähriger, seine 35-jährige Frau und zwei Kinder befanden. Dem Gast, der den Tisch reserviert hatte, schickte das Restaurant eine Rechnung samt 10 Prozent Aufschlag, wie die britische BBC berichtete.

Diese sei bislang nicht bezahlt worden. Doch statt weitere Ermittlungen einzuleiten, stellte die Polizei diese am Montag (Ortszeit) ein und verwies das Restaurant auf professionelle Schuldeneintreiber. Der Fall schien erledigt - bis jetzt!