22.04.2026 15:34 Ärzte sagen junger Frau, sie habe Angststörung: Dann erhält sie die wahre Diagnose

Engländerin Izzy Fairclough war gerade einmal 15, als sie die Krebsdiagnose bekam. Doch der Weg dahin war weit, denn Ärzte nahmen ihre Symptome nicht ernst.

Von Jacqueline Grünberger

London (Großbritannien) - "Sie haben Krebs": Dieser Satz lässt wohl niemanden kalt. Doch als Teenagerin hat sich Izzy Fairclough (20) aus London diese Diagnose hart erkämpfen müssen - denn die Ärzte nahmen ihre Symptome nicht ernst.

Seit Juli 2022 ist die Britin Izzy Fairclough (20) krebsfrei und studiert Sportpsychologie. © Fotomontage: TikTok/@isabella.fairclough Die junge Britin war gerade einmal 15 Jahre alt, als sie im Sommer 2021 das erste Mal einen Krampfanfall erlitt und zu Hause zusammengebrochen war. Für sie besonders beängstigend: "Ich hatte keine Ahnung, was los war. Ich war so verwirrt, dass ich nicht einmal wusste, wie ich heiße", erzählte sie gegenüber Newsweek. Es wurde zwar ein MRT (Magnetresonanztomografie) gemacht, das blieb jedoch ergebnislos. Für die Ärzte also ein klassischer Fall von "Stress, Hormonen und Angstzuständen" - obwohl die Teenagerin versicherte, nicht unter Stress zu leiden. Aus aller Welt Eingewickelt in einen Plastiksack: Ehefrau 24 Jahre nach Tod ihres Mannes verhaftet So wuchs in Izzys Hirn bereits ein seltener Tumor - ein sogenanntes Gangliogliom - heran. Nachdem sie sechs Monate lang von weiteren Anfällen verschont geblieben war, erlitt sie Weihnachten 2021 einen weiteren, gefolgt von wöchentlichen Episoden. Doch auch hier blieb ein zweiter Gehirn-Scan unauffällig.

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