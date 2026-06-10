Bär zerfetzt Unterarm von Mann und schleift ihn mehrere Meter mit

Montana (USA) - Überlebensmodus bei einer Wanderung in den USA ! Ein Mann wurde nichtsahnend von einem Grizzlybären angegriffen und dachte, dass er sterben würde ...

Daniel Crago (32) bezeichnet sich als erfahrenen Wanderer. © GoFundMe/Daniel Crago

Zwei Männer waren am 28. Mai auf einer vermeintlich entspannten Wanderung. Für kurze Zeit gingen sie unterschiedliche Wege, als das Unglück passierte.

Der 32-jährige Daniel Crago, der sich selbst als erfahrenen Wanderer bezeichnet, wurde im Glacier-Nationalpark in Montana plötzlich von einem Grizzlybären angegriffen, wie er ABC News erzählte.

"Als wir uns ansahen, stürmte dieser Bär auf mich zu. Ich glaube, ich war ihm einfach zu nah, das hat den Bären erschreckt", erinnerte sich Crago. Er habe mit Rufen auf sich aufmerksam machen wollen, damit sich das Tier nicht erschrecke.

Doch das half nichts – der Grizzly verbiss sich in den rechten Unterarm des Mannes, schleuderte ihn nach hinten und schliff ihn anschließend sechs Meter mit sich. Danach rannte der Bär einen Berg hinunter.

Das schreckliche Erlebnis habe weniger als zehn Sekunden angedauert.