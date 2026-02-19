Mutter steht jeden Tag 2.30 Uhr auf: Der Grund dafür ist herzerwärmend

Australien - Für eine Mutter von zwei kleinen Kindern ist fast jede Nacht 2.30 Uhr zu Ende. Doch diesen Rhythmus sucht sie sich aus freien Stücken aus.

Die 32-jährige Aimee Stanton beginnt ihren Tag bereits um 2.30 Uhr. © Screenshot/Instagram/aimeekatestanton

Aimee Stanton hat eine ganz besondere Routine: fünf Tage in der Woche steht die Australierin um 2.30 Uhr auf. Bereits seit drei Jahren startet die 32-Jährige auf diese besondere Art und Weise in den Tag - oder eben in die Nacht.

Die Zweifach-Mama ist Klempnerin und Unternehmerin. Gegenüber Newsweek erklärte sie, dass sie das frühe Aufstehen "energiegeladener und glücklicher" mache. Wenn sie aufsteht und alle anderen noch schlafen, kann Aimee viel erledigen und hat tagsüber mehr Zeit für ihre Familie.

"Ich liebe die Stille der Nacht, die Möglichkeit, zu arbeiten und mich weiterzuentwickeln, während die Welt schläft", erklärte die 32-Jährige. "Es ist ein magisches Gefühl."

Für Aimee stehen die Kinder an erster Stelle: "Ich hasse es, zu arbeiten, während meine Kinder wach sind. Ich möchte für sie da sein, und wenn das bedeutet, Dinge zu erledigen, bevor sie aufwachen, dann tue ich das eben."