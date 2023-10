Albtraum nach Feierabend: Mann lässt Barkeeperin nicht nach Hause gehen

Ryan Robert Bergh machte aus einer Entführung ein echtes Spektakel. © Richland County Jail

"Es war wie jede andere normale Nacht", sagte Melissa Wolter. Ihren Kunden habe sie gesagt, dass es langsam aber sicher Zeit für den Feierabend sei. Alle hielten sich daran, bis auf ein Gast.

Wie Valley News Live berichtete, verließ ein Paar die Kneipe in North Dakota, nur Ryan Robert Bergh blieb zurück. Der sei zuerst auch auf dem Weg nach draußen gewesen, habe dann aber wie aus dem Nichts eine Waffe auf die Barkeeperin gerichtet.

Dann packte er sein Opfer und griff es an. "Er schlug mich dreimal, zwang mich aus der Tür der Bar zu gehen und versuchte, mich in sein Auto zu stoßen", so Wolter.

Bilder einer Überwachungskamera zeigen die Szenen. Auch, wie der Wagen des Kidnappers den Parkplatz verlässt.

Wolter sagte, Bergh habe sie zu einem Feld gefahren, sie stundenlang als Geisel festgehalten und ihr gedroht, sie zu erschießen, sollte sie versuchen zu fliehen.