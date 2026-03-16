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Als Mama sieht, wie Mann ihre Tochter kleidet, muss sie lachen

Eine Mutter wird nach ihrer Nachtschicht von ihrem Partner abgeholt – der wollte sie mit einem bestimmten Detail zum Lachen bringen.

Von Helena Lanke

New York - Herzliches Gelächter: Eine Mutter konnte ihren Augen kaum trauen, als sie bemerkte, wie ihr Mann das gemeinsame Töchterchen angezogen hatte.

Der Vater zog der Tochter Fäustlinge statt Socken an.
Der Vater zog der Tochter Fäustlinge statt Socken an.  © Bildmontage: Screenshot/TikTok/reekrosss

Erica Nichols lebt in New York und arbeitet als Radiologietechnologin. Nach einer Nachtschicht wurde sie von Ehemann Rico zusammen mit der neun Monate alten Tochter Del abgeholt.

Auf TikTok präsentierte sie dann das lustige Ergebnis des süßen, bizarren Outfits. Man sieht Dels winzige Füßchen auf dem Rücksitz – statt Socken trägt sie allerdings Fäustlinge.

Gegenüber Newsweek erklärte die Mama, dass ihr Partner die Kleine kleiden musste. "Er konnte keine Socken finden, also zog er ihr Handschuhe an, um mich zum Lachen zu bringen."

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"Er hat das absichtlich getan, damit du ihn in Zukunft nicht mehr danach fragst", witzelte jemand in den Kommentaren.

Trotz der Notlösung bezeichnete Erica ihren Mann als "den besten Vater".

"So ernst ist das Leben nicht", erklärte die Amerikanerin. "Und ihre Füße waren warm."

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/TikTok/reekrosss

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