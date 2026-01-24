 5.204

Jahrzehntelang im Keller gefangen? Mann unter unmenschlichen Bedingungen entdeckt

Ein etwa 80 Jahre alter Mann hat möglicherweise jahrzehntelang unter unmenschlichen Verhältnissen in einem Keller in Helsinki gelebt.

Von Miriam Arndts

Helsinki (Finnland) - Ein etwa 80 Jahre alter Mann hat möglicherweise jahrzehntelang unter unmenschlichen Verhältnissen in einem Keller in Helsinki gelebt. Das teilte die finnische Polizei mit.

Die finnische Polizei entdeckte den 80-Jährigen bei einer Durchsuchung eines Hauses. (Symbolfoto)
Die finnische Polizei entdeckte den 80-Jährigen bei einer Durchsuchung eines Hauses. (Symbolfoto)  © Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpa

Die Beamten fanden den Mann demnach bei der Durchsuchung eines Einfamilienhauses in der finnischen Hauptstadt.

Er befand sich nach Polizeiangaben in schlechter körperlicher Verfassung und hatte in dem fensterlosen Raum keinen Zugang zu einer Toilette und weder die Möglichkeit, sich zu waschen, noch die Mittel, Essen zuzubereiten.

Erste Ermittlungen haben demnach ergeben, dass der Mann vor mehreren Jahrzehnten dort eingezogen war.

Zwei Männer und eine Frau wurden festgenommen

Die Polizei hat zwei Männer und eine Frau festgenommen. (Symbolfoto)
Die Polizei hat zwei Männer und eine Frau festgenommen. (Symbolfoto)  © 123RF/dondigidonn

Wie aus der Mitteilung hervorgeht, hat die Polizei zwei Männer und eine Frau festgenommen, die allesamt etwa 60 Jahre alt sind und in Helsinki leben.

Die Tatverdächtigen seien nicht mit dem Opfer verwandt, kannten es aber schon lange, sagte der Leiter der Ermittlungen, Jari Korkalainen, zum Sender Yle.

Man versuche nun herauszufinden, ob Bewohner des Hauses, in dem der ältere Mann gefunden wurde, Menschenhandel begangen haben, indem sie die Abhängigkeitssituation des Mannes ausnutzten und ihn entwürdigenden Lebensbedingungen aussetzten, hieß es in der Polizeimitteilung.

Gefährlicher Urlaub: Beliebtes Reiseziel macht außerehelichen Sex strafbar
Aus aller Welt Gefährlicher Urlaub: Beliebtes Reiseziel macht außerehelichen Sex strafbar

Das Motiv der Tatverdächtigen könnte demnach finanzielle Bereicherung gewesen sein.

Titelfoto: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpa

Mehr zum Thema Aus aller Welt: