Frau findet Foto aus Kindheit: Als sie es umdreht, bricht ihr Herz in Tausend Stücke!

Amanda fand dieses Kinderbild von sich. Während sie nur gute Erinnerungen an den Tag hat, sollte eine Botschaft auf der Rückseite alles zerstören. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/maaaaaandi

Amanda, die als "Mandi" auf TikTok aktiv ist, teilte in ihrem Beitrag ein altes Foto von sich: Auf der Aufnahme sieht man sie als kleines Mädchen, was eine Schwimmweste trägt und in einem Boot auf einem See schippert.

Sofort fällt einem der wuschelige Lockenkopf und das süße Grinsen des Kindes auf.

Auch Amanda hatte zunächst nur gute Erinnerungen beim Anschauen des Bildes gehabt: "Stell Dir vor, Du findest ein altes Bild und erinnerst Dich daran, was das für ein lustiger Tag am See war", schreibt sie auf TikTok. Alles sollte sich jedoch ändern, als sie das Foto umdrehte und eine handschriftliche Notiz ihrer Mutter auf der Rückseite entdeckte.

"Amanda, als wir an meinem freien Tag zum See gingen", schrieb ihre Mutter damals. Und: "Beachtet ihre Tüte Oreos, sie verlässt das Haus nicht ohne sie. Das merkt man wohl", lästert die US-Amerikanerin über ihre kleine Tochter.

Zudem berichtet Amandas Mutter, dass das kleine Mädchen damals versuchte, Wasserski zu fahren, was aber "nicht geklappt" hätte.