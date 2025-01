An Dreistigkeit nicht zu überbieten - Haushälterin beklaut und verletzt 83-Jährige

In dem Bemühen vermutlich auch anderen Leuten das Weihnachtsfest zu ruinieren, habe die 27-Jährige ebenfalls Weihnachtskarten gestohlen, die einiges an Geld beinhalteten und noch hätten versendet werden sollen, erklärte Sheriff Wayne Ivey.

Sie forderte dennoch eine Summe in Höhe von 500 Dollar (umgerechnet rund 487 Euro) und wurde nach der Zurückweisung der älteren Dame ihr gegenüber handgreiflich.

Wie das Brevard County Sheriffs Office in einer Pressemitteilung bekannt gab, erklärte die Seniorin ihrer Angestellten, dass sie sich den Weihnachtsbonus in diesem Jahr nicht leisten könne auszuzahlen. Eine Tatsache die Nelson anscheinend nicht akzeptieren konnte.

Eigentlich galt Heather Nelson als zuverlässige Haushälterin einer 83-jährigen Dame aus Florida , doch als sie am Weihnachtsabend ihren Bonus nicht ausgezahlt bekam, wurde sie schlichtweg unverschämt.

Bildmontage: Screenshot/Facebook/Brevard County Sheriff's Office, Florida (Official)

Vor wenigen Tagen konnte die lokale Polizei die 27-jährige Diebin schnappen und festnehmen. © Screenshot/Facebook/Brevard County Sheriff's Office, Florida (Official)

Doch damit hatte die Dreistigkeit noch kein Ende. Mit dem entwendeten Scheckbuch stellte sie sich selbst eine Summe in Höhe von 1400 Dollar (umgerechnet rund 1365 Euro) aus und nutzte die Kreditkarten ihrer Arbeitgeberin, um ihre Miete und weitere persönliche Ausgaben zu zahlen.

Auch Sheriff Ivey reagierte sichtlich schockiert über das Verhalten der jungen Frau in seiner Mitteilung und schrieb daraufhin: "Was kommt als Nächstes ... ihren Hund treten?"

Erst vor wenigen Tagen konnte die dreiste Diebin geschnappt werden, als der Scheck eingelöst wurde und die Kreditkartentransaktionen gebucht worden waren.

Auch einen letzten bissigen Kommentar konnte sich Sheriff Ivey nicht verkneifen: "Da du dir so große Sorgen um deinen Bonus gemacht hast, hatten wir ein paar zusätzliche Geschenke für dich, wie ein Erinnerungsfoto, ein leicht gebrauchtes Paar Duschschlappen und unbegrenzten Zugang zu unserem weltberühmten Ein-Sterne-Restaurant, in dem du absolut nichts genießen kannst, was du isst."