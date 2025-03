Angler wirft seine Rute aus, plötzlich hat er einen Weißen Hai am Haken

Dieser Weiße Hai war für Angler Luke Beard der Fang seines Lebens. © Screenshot/Facebook/Sean Luke and The Sea

"Der Kampf" habe etwa 35 Minuten gedauert. Danach hatte er ihn im wahrsten Sinne des Wortes am Haken: einen rund vier Meter langen und 800 Kilo schweren Weißen Hai!

"Vielen Dank an alle meine Freunde, die an diesem Fang beteiligt waren", schrieb Beard auf seinem Facebook-Kanal "Sean Luke and The Sea".

Sein großer Fang gelang ihm am Strand von Hatteras Island, einer kleinen Insel vor North Carolina an der Ostküste der USA.

Gemeinsam mit seinem Kumpel Jason Rosenfeld hatte Beard extra eine Angel gebaut, mit deren Hilfe er einen Meereskoloss wie einen Weißen Hai an Land ziehen kann. Abwurf Nummer eins führte direkt zum Erfolg.

"Ich hatte den Fisch am Haken und er fühlte sich einfach anders an", sagte Beard im Interview mit Fox 19.