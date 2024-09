Angst vor der Otterbande: Tierische Räuber überfallen Joggerin im Park!

Ja, Otter sind süß. Aber man sollte sich vor den "Wassermardern" ziemlich in Acht nehmen! (Symbolbild) © ROSLAN RAHMAN / AFP

Das musste eine Joggerin am gestrigen Mittwoch am eigenen Leib erfahren. Mariasella Harun drehte gerade ihre Laufrunde in einem Park im malaysischen Teil der Insel Borneo, als sie von einer tierischen Bande überfallen wurde.

Wie die New York Post berichtete, gingen gleich acht Otter auf die Joggerin los und fügten ihr schwere Verletzungen an Armen, Beinen und am Kopf zu.

Bilder zeigen, wie die Frau nach der Attacke völlig überwältigt und blutverschmiert auf einem Bordstein sitzt. Ihre Peiniger wurden derweil fotografiert, wie sie sich aus dem Staub machten.

Für Mariasella Harun endete ihre Laufrunde im Krankenhaus. Dort habe sie Medikamente gegen die Schmerzen und obendrein eine Impfung gegen Tollwut erhalten.