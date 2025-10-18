Armee kämpft gegen Flammen: Flughafen durch Großbrand lahmgelegt

Dhaka (Bangladesch) - Nach dem Ausbruch eines Feuers ist der Flugbetrieb auf dem internationalen Flughafen Hazrat Shahjalal in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka aktuell komplett eingestellt.

Feuer und Rauch sind im Frachtbereich des Hazrat Shahjalal International Airport zu sehen. © Rajib Dhar/AP/dpa

Der Brand sei im Frachtbereich am Samstagnachmittag (Ortszeit) ausgebrochen, sagte ein Sprecher des Zivilschutzministeriums. Die Ursache ist noch unklar.

Behördenangaben zufolge war die Feuerwehr mit Dutzenden Fahrzeugen im Einsatz. Zudem halfen Einheiten von Bangladeschs Luftwaffe und Marine bei der Bekämpfung des Großbrandes.

Über mögliche Verletzte gab es zunächst keine Berichte. In sozialen Medien veröffentlichte Aufnahmen zeigen, wie dichter, schwarzer Rauch über dem Flughafen aufsteigt.