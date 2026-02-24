Armer, unschuldiger Rentner aus Bett gezerrt und verschleppt - jetzt ist er tot!

Sydney (Australien) - Anderthalb Wochen nach der anscheinend auf einer Verwechslung beruhenden Entführung eines 85-Jährigen in Sydney hat die australische Polizei nun offenbar seine sterblichen Überreste gefunden.

Chris Baghsarian (†85) wurde entführt und kam anschließend ums Leben. Die Polizei ist sich sicher: Die Entführer hatten den Falschen! © NSW Police Force

Sie seien am Dienstag in der Nähe eines Golfclubs in Pitt Town, einer Kleinstadt nordwestlich von Sydney, entdeckt worden, teilte die Polizei mit.

Eine rechtsmedizinische Untersuchung solle nun Gewissheit verschaffen, sagte der bei der Polizei von New South Wales für Raub und Schwerverbrechen zuständige Abteilungsleiter, Andrew Marks, vor Journalisten.

Er verurteilte das "skrupellose" Vorgehen der Entführer gegen einen "unschuldigen Mann". Die Familie des Opfers sei "zutiefst bestürzt", fügte Marks hinzu.

Australische Medien berichteten, Videos und Fotos zeigten, dass das Entführungsopfer schwere Verletzungen erlitten habe. So sei ihm ein Finger abgetrennt worden.