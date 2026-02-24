Wumms! Aufgebrachter Mob greift Polizei mit Schneebällen an: Gewerkschaft fordert Haft

New York City (USA) - Eine Schneeballschlacht im Washington Square Park in New York geriet am Montagnachmittag außer Kontrolle. Die Polizei wurde gerufen, um dem Chaos ein Ende zu setzen. Allerdings gerieten die Beamten selbst ins Kreuzfeuer.

Der aufgebrachte Mob machte auch vor der Polizei keinen Halt. © Screenshot/X/@anunnamedpoet

Der Winter hat die US-Metropole fest im Griff. In Teilen der Stadt fiel zu Wochenbeginn bis zu ein halber Meter Neuschnee.

Die Bedingungen wollten Hunderte Menschen in besagtem Park nahe der New York University nutzen und noch einmal Kind sein. Gegen 16 Uhr artete die Schneeballschlacht leider aus. Laut New York Post seien auch Autos und Unbeteiligte beworfen worden.

"Es war das reinste Chaos", sagte ein Augenzeuge, der selbst am Ohr getroffen worden sei. Noch 20 Minuten danach habe es in seinem Kopf "geklingelt".

Mit Eintreffen der Polizei verlagerte sich die Schlacht - statt Autos nahm der Mob die Beamten ins Visier. Schneeball um Schneeball prasselte auf die Polizisten ein. Videos zeigen, wie die Einsatzkräfte die eiskalten Treffer zuerst noch weglächelten. Im Laufe des Einsatzes verloren einige von ihnen aber die Beherrschung.