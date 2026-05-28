Attacke an Schweizer Bahnhof: Mann sticht auf Passanten ein

Winterthur (Schweiz) - Blutige Attacke in der Schweiz ! Ein Mann hat an einem Bahnhof in Winterthur mehrere Personen mit einem Messer angegriffen. Er wurde daraufhin festgenommen.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot am Bahnhof Winterthur. (Archivbild) © Christiane Oelrich/dpa

Der Täter, bei dem es sich laut der Kantonspolizei Zürich um einen 31-jährigen Schweizer handelt, habe gegen 8.30 Uhr mehrere Passanten mit einer Stichwaffe attackiert. Wie "Bild" berichtet, soll er dabei "Allahu Akbar" gerufen haben.

Drei Personen wurden bei dem Angriff verletzt, eine davon schwer. Die Opfer (28, 43 und 52 Jahre) mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Laut der Zeitung "Blick" konnte der Angreifer noch vor Ort festgenommen werden. Sein Motiv ist bisher noch nicht bekannt.