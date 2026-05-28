Attacke an Schweizer Bahnhof: Mann sticht auf Passanten ein

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In der Schweiz hat ein Mann an einem Bahnhof Passanten mit einem Messer attackiert.

Von Anne-Sophie Mielke

Winterthur (Schweiz) - Blutige Attacke in der Schweiz! Ein Mann hat an einem Bahnhof in Winterthur mehrere Personen mit einem Messer angegriffen. Er wurde daraufhin festgenommen.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot am Bahnhof Winterthur. (Archivbild)
Die Polizei ist mit einem Großaufgebot am Bahnhof Winterthur. (Archivbild)  © Christiane Oelrich/dpa

Der Täter, bei dem es sich laut der Kantonspolizei Zürich um einen 31-jährigen Schweizer handelt, habe gegen 8.30 Uhr mehrere Passanten mit einer Stichwaffe attackiert. Wie "Bild" berichtet, soll er dabei "Allahu Akbar" gerufen haben.

Drei Personen wurden bei dem Angriff verletzt, eine davon schwer. Die Opfer (28, 43 und 52 Jahre) mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Laut der Zeitung "Blick" konnte der Angreifer noch vor Ort festgenommen werden. Sein Motiv ist bisher noch nicht bekannt.

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Videos auf "X" (ehemals Twitter) sollen den Moment zeigen, in denen der mutmaßliche Täter an der Bahnhofshalle vorbeirennt - mitten durch eine Gruppe von Kindern.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot am Bahnhof Winterthur. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt.

Originalmeldung von 11.11 Uhr, zuletzt aktualisiert um 11.33Uhr.

Titelfoto: Christiane Oelrich/dpa

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