Riesiger Chemikalien-Tank droht zu explodieren: Notstand ausgerufen

Los Angeles - Angesichts der gefährlichen Lage rund um einen explosionsgefährdeten Chemikalientank im Großraum Los Angeles hat Gouverneur Gavin Newsom den Notstand für den betroffenen Bezirk Orange County ausgerufen. Die Einsätze der kalifornischen Behörden, das Explosionsrisiko zu mindern oder zu beseitigen, liefen weiter, schrieb Newsom am Samstag (Ortszeit) auf der Plattform X weiter.

Ein Lagertank mit einer leicht brennbaren Chemikalie droht bei Los Angeles zu explodieren. © Jeff Gritchen/The Orange County Register/AP/dpa

Mit dem Ausrufen des Notstandes kann der Bundesstaat nun auf mehr Hilfe und Geld der US-Regierung in Washington hoffen. Zehntausende Anwohner wurden aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen.

Der etwa 34.000 Gallonen (etwa 129.000 Liter) fassende Tank befindet sich auf dem Firmengelände eines Luft- und Raumfahrtunternehmens im Großraum Garden Grove südöstlich von Los Angeles.

Die Flüssigkeit Methylmethacrylat – eine hochgiftige und leicht entzündliche Chemikalie – wird bei der Herstellung von Kunststoffen verwendet. Bisher konnte das Risiko einer Explosion des Tanks oder eines Riesenlecks US-Medien zufolge nicht geschmälert werden.

Rund 40.000 Menschen waren dem Aufruf der Behörden zur Evakuierung gefolgt und übernachten nun in Hotels, ihren Autos oder in einer der bereitgestellten Notunterkünfte – teils mit Haustieren.

Wann sie zurückkehren könnten, sei völlig offen, hieß es.