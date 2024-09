Auf dem Heimweg von der Schule greift Mutter ihren Sohn mit Schraubenzieher an

Memphis - Nachdem eine Mutter ihren Sohn von der Schule abgeholt hatte, musste der Junge um sein Leben fürchten. Miriam Castillo (44) aus dem US-Bundesstaat Tennessee hat nun eine Anklage wegen schwerer Kindesmisshandlung und häuslicher Gewalt am Hals.

Alkoholisiert legte Miriam Castillo (44) eine Heimfahrt zum Fürchten hin. © Shelby County Sheriff's Office

Law and Crime liegt die eidesstattliche Erklärung eines Zeugen vor, der die Frau dabei beobachtet hatte, als sie das Kind angriff.

Das Opfer, von dem kein Alter bekannt wurde, sagte, dass seine Mutter auf dem Rückweg von der Schule "rücksichtslos gefahren" sei.

Der Sohn der Beschuldigten schilderte, dass die Mutter versucht habe, "ihn aus dem fahrenden Auto zu stoßen", während beide auf dem Weg waren, um seine Schwester einzusammeln.

In seiner Not rief der Junge seinen Vater an, der ihm riet, den Autoschlüssel einzukassieren, sobald das Auto anhält.

Zwar hielt sich der Junge an den väterlichen Ratschlag, wurde jedoch von seiner Mama angegriffen.

Sie soll ihn sowohl in die rechte Hand als auch den linken Ellenbogen gebissen haben. Zudem packte sich die Autofahrerin einen Schraubenzieher und stieß ihn dem Schuljungen ins linke Bein, sodass er eine leichte Verletzung davontrug, dennoch die Beine in die Hand nahm und davonrannte.