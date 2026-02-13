Auf dem Weg zum Eishockey: Seit 16 Jahren gesuchter Dieb bei Olympia verhaftet

Mailand (Italien) - Die italienische Polizei hat einen seit 16 Jahren flüchtigen Dieb aus der Slowakei bei den Olympischen Winterspielen in Mailand festgenommen.

Der Slowake wollte nur seine Landsleute auf dem olympischen Eis von Mailand unterstützen. Am Ende landete er im Gefängnis. (Symbolfotos) © Montage: David Inderlied/dpa, Mike Segar/Pool Reuters/AP/dpa

Der 44-Jährige sei nach Italien zurückgekehrt, um sein Land bei dem Wettbewerb anzufeuern, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstag.

Die Polizei war auf seine Anwesenheit aufmerksam gemacht worden, als er sich in einer Pension anmeldete.

Der Dieb befand sich Ansa zufolge am Mittwoch auf dem Weg in die Arena Santa Giulia in Mailand zum Eishockeyspiel der slowakischen Nationalmannschaft, als die Polizei ihn festnahm.