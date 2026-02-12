Anwohner erhält 138 Strafzettel an nur einem Tag: "Hätten mir nicht in Rechnung gestellt werden dürfen!"

Runcorn (England) - Als Craig Peddar am 26. Januar von einem langen Arbeitstag nach Hause kam, erwartete ihn eine bitterböse Überraschung: Insgesamt 138 Strafzettel lagen angehäuft in seinem Briefkasten.

Über 130 Bußgeldbescheide wurden Craig Peddar aus Runcorn (England) am 26. Januar per Post zugestellt. (Symbolbild) © 123RF/36clicks

Die Bußgeldbescheide seien alle am selben Tag zugestellt worden und belaufen sich auf eine Gesamtsumme von 20.286 Pfund (23.289,44 Euro), erzählt der fassungslose Anwohner von Runcorn im Nordwesten Englands gegenüber der Lokalzeitung "Runcorn and Widnes World".

Zu den Strafzahlungen wurde er verdonnert, weil er zwischen Dezember 2023 und November 2024 mehrfach unrechtmäßig über die Mersey-Gateway-Mautbrücke gefahren sein soll. Jede einzelne Fahrt schlägt dabei mit 147 Pfund (168,76 Euro) zu Buche.

Besonders ärgerlich für Peddar: Seiner Ansicht nach hätte er die Strafzettel niemals bekommen dürfen. Schließlich können sich Einwohner von Runcorn einen speziellen Anwohner-Rabatt sichern, der Pendlern nach Zahlung einer jährlichen Verwaltungsgebühr von 12 Pfund (13,78 Euro) die kostenlose Überquerung der Brücke ermöglicht.

Der Engländer ist sich daher sicher: "Als registrierter Einwohner hätten mir diese Überfahrten nicht in Rechnung gestellt werden dürfen."

Dass er die Bußgeldbescheide trotzdem bekommen hat, liegt seiner Ansicht nach an einem Autoverkauf im Sommer 2024, der von der Mautstelle nicht berücksichtigt worden sei.